Путін хоче створити "ХерНР" до 9 травня – військова розвідка

Український спротив може зруйнувати план Кремля створити так звану "херсонську народну республіку". Президент РФ Володимир Путін спробує створити "республіку" в Херсонській області до 9 травня.
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.
Такі спроби будуть обумовлені тим, що Путіну до 9 травня потрібно продемонструвати свій "успіх" у війні з Україною.
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"Він усе буде робити для того, щоб будь-якими методами провести референдум та сказати, що "народ Херсонщини" проголосив "херсонську народну республіку" і хоче увійти до складу Росії. Це буде подаватися як одна із перемог російських окупаційних військ на території України. Наступними кроками можуть бути запорізька… здеська… Це стратегія Путіна, яку він намагається реалізувати на території незалежних держав колишнього Радянського Союзу", – заявив представник ГУР МО України Вадим Скібіцький.
Тактика країни-окупанта на тимчасово окупованих територіях України – це встановлення силовими структурами жорсткого контролю за територією та призначення на посади в органах місцевої влади маріонеток, які виконуватимуть всі вказівки кремля.
Проте, за словами представника воєнної розвідки України, зірвати референдум та всі плани окупантів зі створення так званої "ХНР" може спротив і активна позиція громадян України на тимчасово окупованих територіях.
Ситуація у Херсоні
- У Херсоні мирних протестувальників проти російської окупації розігнали сльозогінним газом. Внаслідок розгону серйозно постраждали чотири особи.
- Спецслужби Російської Федерації влаштовують постановочні сюжети місцевих ЗМІ. Вони насильно вивозять іноземців із Херсона до Криму для піару.
- Радник глави Офісу президента України Олексій Арестович заявив, що окупанти у тимчасово захопленому Херсоні вже намагаються проводити "повзучу анексію". Росіяни все більше проникають у владні структури та захоплюють контроль над сферами життєдіяльності херсонців.
- Розвідка Великої Британії заявляє, що Російська Федерація планує організувати у Херсоні, який є ключовим для загарбників, псевдореферендум, щоб виправдати свою окупацію.
- Президент України Володимир Зеленський звернувся до жителів окупованої Херсонської області. Він акцентував, що їхній опір зараз дуже важливий.
"Я розумів, що буду тут, якою б не була ситуація. Багато хто намагався виїхати. Це просто клоуни. Смішно."