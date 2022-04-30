Путін хоче створити "ХерНР" до 9 травня – військова розвідка

Російський президент спробує надати своєму народові хоча б якусь "перемогу"

Володимир Путін спробує провести референдум в Херсонській області до 9 травня. / Фото: Колаж: Сьогодні

Український спротив може зруйнувати план Кремля створити так звану "херсонську народну республіку". Президент РФ Володимир Путін спробує створити "республіку" в Херсонській області до 9 травня.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

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Такі спроби будуть обумовлені тим, що Путіну до 9 травня потрібно продемонструвати свій "успіх" у війні з Україною.

"Він усе буде робити для того, щоб будь-якими методами провести референдум та сказати, що "народ Херсонщини" проголосив "херсонську народну республіку" і хоче увійти до складу Росії. Це буде подаватися як одна із перемог російських окупаційних військ на території України. Наступними кроками можуть бути запорізька… здеська… Це стратегія Путіна, яку він намагається реалізувати на території незалежних держав колишнього Радянського Союзу", – заявив представник ГУР МО України Вадим Скібіцький.

Тактика країни-окупанта на тимчасово окупованих територіях України – це встановлення силовими структурами жорсткого контролю за територією та призначення на посади в органах місцевої влади маріонеток, які виконуватимуть всі вказівки кремля.

Проте, за словами представника воєнної розвідки України, зірвати референдум та всі плани окупантів зі створення так званої "ХНР" може спротив і активна позиція громадян України на тимчасово окупованих територіях.

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