Путін вже веде війну з Європою: головні заяви влади за 4 липня

Європейським лідерам варто швидше прощатися із небезпечними ілюзіями

Росія веде війну проти Європи. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні триває 131-й день повномасштабної війни з Росією. Зеленський привітав американців із Днем незалежності, Білорусь може напасти на Україну за однієї умови, а тим часом Росія вже воює з Європою.

Сайт "Сьогодні" зібрав головні заяви української влади за 4 липня.

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Зеленський привітав Байдена та всіх американців з Днем незалежності

Президент України Володимир Зеленський привітав громадян США із державним святом – Днем незалежності. Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

"Вітаю народ США і президента Джо Байдена з Днем незалежності! Бажаю дружньому народу США миру та процвітання. Ціную лідерську допомогу Сполучених Штатів у захисті Україною спільних цінностей – свободи, демократії та незалежності", – заявив український лідер.

Росіяни мають платити за відновлення України

Британія підтримує ідею конфіскації російських активів, які потрапили під санкції на користь України. Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак в своєму Telegram-каналі з посиланням на заяву міністра закордонних справ Великобританії Ліз Трас.

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"Росіяни, які опинилися під санкціями, повинні платити за відновлення України. Бо вони пов'язані з режимом Кремля. Це наша мета, про яку ми говоримо союзникам", – написав Єрмак.

Андрій Єрмак: "Росіяни, які опинилися під санкціями, повинні платити за відновлення України"

Путін уже веде війну з Європою

Путін вже веде війну із Європою. Про це заявив радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк в своєму Twitter.

"Газовий шантаж, зростання цін, штучна міграційна криза, кібератаки, пропаганда. Кожен із цих елементів є частиною великої картини: з точки зору Путіна, він уже веде війну з Європою. Багато європейських лідерів це зрозуміли. Іншим варто швидше прощатися з небезпечними ілюзіями", – написав Подоляк.

Михайло Подоляк: "З точки зору Путіна він уже веде війну з Європою"

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Ризик участі армії Білорусі у війні проти України залежить від успіхів окупантів

Ризик участі армії Білорусі у війні проти України зростатиме пропорційно до можливих успіхів російської армії на території нашої країни. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю виданню LB.

"Доки білоруська армія чітко розумітиме, що Збройні сили України в силі їм серйозно навалюватимуть, вони всіляко відкладатимуть свій захід. На сьогодні вони це чітко усвідомлюють", – сказав міністр.

Дмитро Кулеба: "ЗСУ можуть їм серйозно наваляти". Фото: Getty Images

Ворог форсував Сіверський Донець і закріплюється у Лисичанську

Окупанти форсували річку Сіверський Донець і закріплюються у Лисичанську. Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.

"На Краматорському напрямку після проведення артилерійської підготовки ворог форсував річку Сіверський Донець, що закріплюється в районах населених пунктів Лисичанськ та Білогорівка", – йдеться у повідомленні.

Докладніше про ситуацію на фронті розповів телеведучий Олексій Бурлаков для каналу "Україна 4.5.0.":

Втрати російських окупантів становлять 36 200 осіб

З початку вторгнення в Україну російські окупанти вже втратили 36 200 солдатів та 1589 танків. Про це повідомила прес-служба Міністерства оборони України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 04.07 орієнтовно склали:

особового складу – близько 36200 (+230) осіб ліквідовано;

танків ‒ 1589 (+5) од.;

бойових броньованих машин – 3754 (+10) од.;

артилерійських систем – 804 (+3) од.;

РСЗВ – 246 (+0) од.;

коштів ППО – 105 (+0) од.;

літаків – 217 (+0) од.;

вертольотів – 187 (+0) од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 658 (+4);

крилатих ракет – 144 (+0);

кораблів/катерів ‒ 15 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 2629 (+11) од.;

спеціальної техніки – 65 (+1).

Як зазначається, найбільші втрати противник зазнав на Слов'янському та Донецькому напрямках.

Раніше ми повідомляли, що бійці ЗСУ взяли в полон велику групу окупантів.

Також нагадаємо, на Миколаївщині ЗСУ потужно вдарили по складах окупантів.