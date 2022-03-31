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Путіну брехали про успіхи в Україні, а ЄС готує санкції у відповідь на шантаж із рублем. Що пишуть західні ЗМІ про війну в Україні

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
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31 березня, 14:24
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Москва планує новий напад на Київ
Путіну варто готуватися до падіння економіки на 10%, а він знову готується до воєнних дій / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"
Путіну варто готуватися до падіння економіки на 10%, а він знову готується до воєнних дій / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"

Провідні світові ЗМІ аналізують неадекватну поведінку міжнародного злочинця Володимира Путіна на явну поразку у війні в Україні, а також повідомляють про наслідки, зокрема економічні, агресії Росії проти нашої країни.

Путіна дезінформують?

Американський журнал Forbes пише, що Путін отримує неправдиву інформацію про становище російської армії в Україні. Розвідка США вважає, що господаря Кремля також дезінформовано про реальну ситуацію в економіці власної країни внаслідок введених санкцій.

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Газета The New York Times також вважає, що найближче оточення і радники Путіна вводять його в оману. На тлі цього зростає недовіра між Путіним та його міністром оборони Сергієм Шойгу, з яким вони були досить близькі до провальної української кампанії.

Напад на Київ

Британська газета The Guardian публікує дані розвідки MI6, згідно з якими найближчими днями в передмістях Києва, найімовірніше, розгорнуться нові запеклі бої – відведення військ із цього напрямку було просто маневром.

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"Путін намагається реалізувати свій план, але це зазнає невдачі. Тож "план Б" Путіна був більш варварським стосовно цивільного населення та міст", – сказав директор Центру урядового зв'язку Великої Британії Джеремі Флемінг.

Санкції у відповідь на шантаж із оплатою

Міжнародне агентство Reuters пише про намір Європейської комісії запровадити нові санкції проти Кремля, пов'язані із вторгненням Росії в Україну. Масштаби нових заходів залежать від російського шантажу щодо платежів за газ у рублях.

"За словами двох джерел, новий пакет санкцій ЄС може бути готовий вже наступного тижня. Виконавча комісія консультується з урядами ЄС щодо "пакету відповідності". Він застосовуватиметься для того, щоб не допустити обходу наявних санкцій, особливо до осіб, внесених у чорний список", – повідомляє Reuters.

Бум у Бундесвері

Німецька газета Der Spiegel пише, що війна Росії проти України привела до значного збільшення заяв про вступ до збройних сил Німеччини. Зростання інтересу німців до служби в армії пояснюється обуренням у суспільстві поведінкою Росії до України.

Перспективи економіки України

Французька газета Le Figaro посилаючись на прогноз ЄБРР, пише, що економіка України в 2022 році скоротиться на 20% через вторгнення Росії. Водночас економіка РФ впаде на 10%. Ці цифри стануть реальними за умови, що бойові дії припиняться протягом кількох місяців і Україна отримає обіцяну допомогу для відбудови. Завдяки цій допомозі економіка України зможе відновитись на 23% у 2023 році. А ось у Росії все буде гірше. В умовах санкцій падіння економіки просто стабілізується на нульовій позначці.

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Банк попереджає, що ці прогнози слід розглядати у світлі винятково високої невизначеності "і з високою ймовірністю погіршення в разі посилення бойових дій або обмеження експорту газу та іншої сировини з Росії".

Нагадаємо, 30 березня західні ЗМІ приділяли увагу питанню краху світового порядку внаслідок розв'язаної Росією війни в Україні та спроб агресора торгувати нафтою в обхід санкцій.

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