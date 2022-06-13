Катували і стріляли в голову. Під Києвом вкотре знайшли масове поховання жертв окупантів

У багатьох загиблих були зв’язані руки та простріляні коліна

На Київщині знайшли ще людей, які загинули від рук росіян. Фото: колаж "Сьогодні"

У Бучанському районі Київської області 13 червня виявили ще одне масове поховання мирних мешканців. Російські окупанти катували людей. Після цього вони вистрілили їм у голови.

Про це повідомив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов на сторінці у Facebook.

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"Це масове захоронення розстріляних мирних жителів виявили сьогодні на позиціях солдатів російської федерації поряд із селом Мироцьке, Бучанського району", – розповів Нєбитов.

За його словами, семеро цивільних громадян росіяни катували, а потім жорстоко стратили пострілами в голову. У багатьох жертв були зв’язані руки та простріляні коліна.

Наразі правоохоронці працюють над ідентифікацією загиблих.

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На Київщині знайшли ще жертв

Під Києвом знайшли нову братську могилу мирних жителів, вбитих окупантами

На території Бучанського району Київської області знайшли яму з тілами трьох чоловіків. Їх вбили російські окупанти. Про це повідомляє поліція Київської області.

29 квітня на території Бучанського району виявили яму з тілами трьох чоловіків, яких солдати російської федерації мордували, а потім жорстоко вбили.

"Жертв катували тривалий період часу, на кінцівках знайдено кульові поранення. Наостанок кожному із чоловіків стріляли у вухо. Це чергове масове поховання, яке зробили окупанти на території Бучанського району, того багатостраждального району, де вбили і закатували вже більше тисячі громадян", – повідомив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

Місце поховання знаходилось у лісі поряд із селом Мироцьке. Загарбники зв’язували жертвам руки, намотували на обличчя тканину, щоб закрити очі. У деяких чоловіків в роті знаходився кляп. На трупах присутні сліди тортур, а також вогнепальні постріли в різні частини тіла.

За попередніми даними, окупанти намагались приховати сліди знущань над українськими громадянами, тому скинули тіла в яму і засипали землею. Правоохоронці Київської області вже провели огляд тіл загиблих. Нині вони скеровані на судово-медичну експертизу.

Раніше ми розповідали, що у Києві ініціюють створення військового кладовища для почесних поховань захисників України. Облаштувати його пропонують поряд із урочищем Бабин Яр. Для цього Київрада звернеться до уряду з відповідними пропозиціями.