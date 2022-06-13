Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🔴 Ситуація у Сєвєродонецьку Робота під час війни Робота під час війни ⚡ Обстріли міст України 💲 Що з доларом?
СЬОГОДНІ Країна Подробиці

Катували і стріляли в голову. Під Києвом вкотре знайшли масове поховання жертв окупантів

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
13 червня, 16:40
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
У багатьох загиблих були зв’язані руки та простріляні коліна
На Київщині знайшли ще людей, які загинули від рук росіян. Фото: колаж "Сьогодні"
На Київщині знайшли ще людей, які загинули від рук росіян. Фото: колаж "Сьогодні"

У Бучанському районі Київської області 13 червня виявили ще одне масове поховання мирних мешканців. Російські окупанти катували людей. Після цього вони вистрілили їм у голови.

Про це повідомив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов на сторінці у Facebook.

Реклама

"Це масове захоронення розстріляних мирних жителів виявили сьогодні на позиціях солдатів російської федерації поряд із селом Мироцьке, Бучанського району", – розповів Нєбитов.

За його словами, семеро цивільних громадян росіяни катували, а потім жорстоко стратили пострілами в голову. У багатьох жертв були зв’язані руки та простріляні коліна.

Наразі правоохоронці працюють над ідентифікацією загиблих.

Реклама

Реклама

На Київщині знайшли ще жертв

Під Києвом знайшли нову братську могилу мирних жителів, вбитих окупантами

На території Бучанського району Київської області знайшли яму з тілами трьох чоловіків. Їх вбили російські окупанти. Про це повідомляє поліція Київської області.

29 квітня на території Бучанського району виявили яму з тілами трьох чоловіків, яких солдати російської федерації мордували, а потім жорстоко вбили.

"Жертв катували тривалий період часу, на кінцівках знайдено кульові поранення. Наостанок кожному із чоловіків стріляли у вухо. Це чергове масове поховання, яке зробили окупанти на території Бучанського району, того багатостраждального району, де вбили і закатували вже більше тисячі громадян", – повідомив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

Місце поховання знаходилось у лісі поряд із селом Мироцьке. Загарбники зв’язували жертвам руки, намотували на обличчя тканину, щоб закрити очі. У деяких чоловіків в роті знаходився кляп. На трупах присутні сліди тортур, а також вогнепальні постріли в різні частини тіла.

За попередніми даними, окупанти намагались приховати сліди знущань над українськими громадянами, тому скинули тіла в яму і засипали землею. Правоохоронці Київської області вже провели огляд тіл загиблих. Нині вони скеровані на судово-медичну експертизу.

Раніше ми розповідали, що у Києві ініціюють створення військового кладовища для почесних поховань захисників України. Облаштувати його пропонують поряд із урочищем Бабин Яр. Для цього Київрада звернеться до уряду з відповідними пропозиціями.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Останні новини
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Говорить президент України
Більше заяв Зеленського
ЗСУ: головне
Докладніше
Війна в цитатах
Допомога під час війни
Більше новин
🙏 Keep Calm
Хроніка обстрілів
Деталі
🏠 Квартирне питання
Новини нерухомості
У пошуках роботи
Знайти своє місце!
🚘 Актуалка для автовласників
Що ще нового?
"Разом нас багато"
Нас не подолати
Кулінарний майстер-клас
Що приготувати?
⚽ Український фан-сектор
Вболівай за своїх!
Be in Techno Trends
Слідкуй за новинами
⭐ Срачi прибули
Більше скандалів
🔮 Прогнози та гороскопи
Що ще кажуть зірки?
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 09:30 13 червня
1
Особовий склад 32300
Особовий склад
2
Танки 1432
Танки
3
ББМ 3492
ББМ
4
Артилерія 718
Артилерія
5
Засоби ППО 97
Засоби ППО
6
РСЗВ 226
РСЗВ
7
Літаки 213
Літаки
8
Гелікоптери 178
Гелікоптери
9
БПЛА 585
БПЛА
10
Кораблі/катери 13
Кораблі/катери
11
Транспорт 2460
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Герої не вмирають!

Перший доброволець - Герой України… Георгій Тарасенко - командир добровольчого підрозділу “Фрайкор”. 2014 року у віці 17 років вирушив на фронт захищати Україну, а через кілька років створив добробат. Загинув у бою, обороняючи рідну Харківщину. Перший доброволець, удостоєний найвищого звання з початку російського вторгнення - Герой України. Посмертно.

Історія героя
Ринок праці під час війни
Абетка для тих, хто шукає роботу
Отримати поради від А до Я
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Хроніка агресії
Всі новини на сьогодні
Грошове питання
Що буде з нашими зарплатами?
Дізнатися
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Євро (€)

30.93

ВИБІР УКРАЇНЦІВ
Які авто привозять з закордону
1
VOLKSWAGEN Passat VOLKSWAGEN Passat
7020 шт.
2
VOLKSWAGEN Golf VOLKSWAGEN Golf
6510 шт.
3
RENAULT Megane RENAULT Megane
5716 шт.
4
SKODA Octavia SKODA Octavia
4558 шт.
5
FORD Focus FORD Focus
3023 шт.
6
VOLKSWAGEN Touran VOLKSWAGEN Touran
2882 шт.
7
AUDI A6 AUDI A6
2813 шт.
8
AUDI A4 AUDI A4
2770 шт.
9
OPEL Zafira OPEL Zafira
2665 шт.
10
OPEL Astra OPEL Astra
2518 шт.
Більше про вживані авто
TОП-5 у Польщі
Найпопулярніші сфери
IT

IT

Логістика

Логістика

Фінанси

Фінанси

Аналітика даних

Аналітика даних

Інтернет-торгівля

Інтернет-торгівля

Які професії затребувані
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

23603.84

Binance Coin (BNB)

223.91

Dogecoin (DOGE)

0.05

Litecoin (LTC)

42.81

Theta (THETA)

1.01

ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
51,99
50,99
56,99
-
52,00
51,00
57,00
42,00
-
50,00
55,00
41,91
-
48,90
56,00
37,00
-
51,00
57,00
-
-
-
57,65
-
-
45,68
57,99
-
-
50,00
55,00
-
Просвіщайся
Мова грошей
SWIFT – це міжнародна система платежів. До неї підключені практично всі банки та фінансові компанії світу. За SWIFT-реквізитами можна поповнити картку з будь-якої країни.
Чемпіонський бій Усика
Олександр Усик
Олександр Усик
23 лип.
23:00
Ентоні Джошуа
Ентоні Джошуа

35

Вік

32

191

Зріст

198

198

Розмах рук

208

100.3

Вага

108.6

19

Перемоги

24

68.4%

% нокаутів

91.7%

Love is... 💙💛
За що ми любимо Київ
Андріївський узвіз

Андріївський узвіз

Майдан Незалежності

Майдан Незалежності

Музей Ханенків

Музей Ханенків

Котлета по-київськи

Котлета по-київськи

Київський торт

Київський торт

Вiдвiдати мiсто
Хейтометр
Наскільки % ти ненавидиш "російський мир"
Запускаємо
Must Know
Штрафи для водіїв під час війни

Керування авто в стані сп’яніння – від 17 тис. грн

Керування авто в стані сп’яніння – від 17 тис. грн

Відсутність страхового поліса – від 425 грн

Відсутність страхового поліса – від 425 грн

Порушення габаритно-вагових норм – від 8500 грн

Порушення габаритно-вагових норм – від 8500 грн

Використання “заглушок” – 510 грн

Використання “заглушок” – 510 грн

Не ввімкнена аварійка – 425 грн

Не ввімкнена аварійка – 425 грн
Тренд на принти
Оновлюємо літній гардероб
Клітчасті принти

Клітчасті принти

Патріотичні відтінки

Патріотичні відтінки

Polka Dot принт

Polka Dot принт

Купити українське🇺🇦

НацЕфір

Фронт

Головні теми

Погода

Гороскоп
Країна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти