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"Роздратування минулого зникли": Зеленський провів телефонну розмову із Штайнмаєром

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
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5 травня, 18:35
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Президент України подякував за потужну підтримку нашої держави
Президенти України та Німеччини погодилися підтримувати тісні контакти.
Президенти України та Німеччини погодилися підтримувати тісні контакти. / Фото: Офис Президента Украины, Колаж: Сьогодні

Сьогодні, 5 травня, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з федеральним президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром.

Про це повідомили голова Офісу президента Андрій Єрмак, а також пресслужба німецького президента.

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Розмова президентів

"Розмова президента України Володимира Зеленського з президентом ФРН Франком-Вальтером Штайнмаєром дійсно відбулася сьогодні. Німеччина залишається потужним союзником України. Про деталі буде офіційне повідомлення. Можу лише сказати, що надія росіян на розкол єдності Європи в підтримці України марна", – написав Єрмак.

Зі свого боку в пресслужбі Штайнмаєра заявили, що федеральний президент "висловив солідарність, повагу та підтримку мужній боротьбі українського народу проти російських загарбників".

"Німеччина з самого початку підтримувала Україну фінансово, економічно та військово в її оборонній боротьбі та солідарна з Україною. Обидва президенти охарактеризували розмову як "дуже важливу і дуже хорошу". Роздратування з минулого зникли. Обидва президенти погодилися підтримувати тісні контакти", – йдеться в повідомленні.

Пізніше інформацію про телефонну розмову підтвердив і сам президент України:

"Провів добру, конструктивну, дуже важливу розмову з федеральним президентом Німеччини,?? паном Штайнмаєром. Подякував за потужну підтримку ??України. Очікуємо на її посилення. Лідерська позиція ??Німеччини важлива для протидії агресії РФ. Повідомив про ситуацію на фронті, критичний стан справ у Маріуполі".

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Нагадаємо, 12 квітня президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр підтвердив німецькому виданню Bild, що збирався приїхати до Києва. Однак його візит у результаті не був погодженим.

"Я був готовий до цього. Але, очевидно, маю визнати, що в Києві цього не хотіли", – резюмував політик.

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Журналіст-воїн… Олександр Махов – воєнкор, який добровольцем пішов на фронт. Багато років працював на каналах «Україна» та «Україна 24» і висвітлював події на передовій. Був єдиним журналістом на борту літака, що проводив евакуацію з коронавірусного Уханя. В перерві між роботою на фронті відвідав Антарктиду… Загинув від обстрілів окупантів як воїн ЗСУ. Герої не вмирають!

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