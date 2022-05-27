Розвідка оновила прогноз щодо війни в Україні – він не потішить

Путін готовий вести тривалу війну проти України

Розвідка назвала терміни, коли може завершитись війна в Україні / Фото: Колаж: Сьогодні

Війна в Україні затягуватиметься, господар Кремля не відмовляється від своїх планів та поставлених військових завдань. Таку думку висловив представник військової розвідки України Вадим Скібіцький, пише видання "Крим. Реалії".

За його словами, президент Росії готовий вести тривалу війну проти України – щонайменше до кінця 2022 року.

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"Путін не відмовляється від своїх планів. Ця війна затягуватиметься", – сказав представник військової розвідки.

Також він зазначив, що наскільки буде затягнута активна фаза – це залежить від нашого опору, стану наших сил оборони і від тієї допомоги, яку нам надають.

Які називаються дати

11 вересня у Росії єдиний день голосування. До цієї дати прив'язують можливість проведення референдуму або інших заходів на окупованих територіях.

7 жовтня день народження Путіна, йому 70 років, і всі говоритимуть про те, що військові захочуть зробити йому "подарунок".

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До кінця року взимку буде холодно, і кажуть, що Україна піде на переговорний процес.

Також Скибицький наголосив, що Путін нікому не довіряє, нікого не чує.

"У нього є свої плани, щодо відновлення російської імперії, він це заявив на весь світ. Війна, яку він хоче вести, буде тривалою. Це людина, яка не хоче здавати свої позиції", – сказав він.

За словами представника ГУР, завдання російських військових оточити українську армію на сході України та вийти на кордони Луганської та Донецької областей, але плани під час бойових дій коригуються.

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Він зазначив, що РФ планує залишитись на півдні України надовго, про що свідчить розгортання армією РФ потужного угруповання на окупованих територіях, зміцнення ліній оборони, мінування доріг та мостів.

Російські олігархи обурені війною в Україні

Олігархи Росії зазнають великих збитків від західних санкцій, введених у відповідь на вторгнення російської армії на територію України, тому вони проводять таємні зустрічі, щоб зупинити Путіна. Вони вкрай роздратовані політикою Путіна.

На даний момент західні союзники розглядають питання, чи дозволити російським олігархам відкупитися від санкцій та використати свої гроші для відновлення України.