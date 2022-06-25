Резніков назвав приголомшливе число снарядів, яке РФ випускає за годину

Російські військові хочуть придушити моральний дух наших воїнів і випускають по ЗСУ до тисячі снарядів на годину. Про це в інтерв'ю ICTV повідомив міністр оборони Олексій Резніков.
За його словами, незважаючи на те, що нашим бійцям регулярно надходить допомога від західних партнерів, окупанти мають практично безлімітний ресурс сьогодні.
"Росіяни використовують до тисячі снарядів протягом однієї години, намагаючись придушити психологічний стан наших військових... Тисячу снарядів за годину, вони висипають безлімітний ресурс сьогодні, на жаль", – розповів він.
Резніков зазначив, що наші військові змушені застосовувати тактику точкової поразки, тому десятки гаубиць або кілька одиниць HIMARS при правильному використанні можуть завдати "правильної поразки по правильних цілях".
122-й день війни в Україні
- Сьогодні вранці окупанти випустили по території України близько 40 ракет. Обстріляли Київську, Чернігівську, Житомирську області та Миколаїв.
- Для ударів по Україні було задіяно шість літаків Ту-22М3, що виконали пуски 12 крилатих ракет Х-22. Рубіж пуску – район міста Петриків, неподалік Мозиря, орієнтовно за 50-60 кілометрів від державного кордону України.
- По Житомирській області з боку Білорусі було випущено 24 ракети. Головною метою обстрілу були військові частини. Голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко повідомив, що зараз є інформація про незначні руйнування військової інфраструктури. Один військовий загинув, один отримав поранення.
- Також повідомлялося, що близько четвертої ранку ворог завдав ракетного удару по військовому об'єкту в Яворівському районі Львівщини. Ракети було запущено з Чорного моря.
- Російські політтехнологи опрацьовують дві ймовірні дати закінчення війни в Україні. За їхніми розрахунками, війну можуть припинити у вересні чи грудні цього року. Все залежатиме від того, наскільки окупанти матимуть змогу реалізувати свої плани в Україні.