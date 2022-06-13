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Рєзніков відкрив завісу таємниці над підготовкою України до вторгнення РФ

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13 червня, 07:18
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Проводилися приховані навчання перед початком повномасштабної війни
Резніков заявив про приховану підготовку до вторгнення РФ
Резніков заявив про приховану підготовку до вторгнення РФ / Фото: Колаж: Сьогодні

Міністр оборони Олексій Рєзніков заявив, що Україна готувалася до повномасштабного вторгнення Росії. Однак це відбувалося таємно, за особистим сценарієм президента Володимира Зеленського. Коли почалася повномасштабна війна, ЗСУ були напоготові.

Такі заяви зробив Резніков в інтерв'ю The Economist.

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Міністр оборони нагадав, що всі очікували, що президент втече та сформує уряд у вигнанні.

"Але Зеленський мав свій сценарій", – стверджує Резніков.

Як українська армія готувалася до війни

Міністр оборони розповів, що Україна вела приховану підготовку до російського вторгнення. Вона проводилася під приводом "звичайних військових навчань" – аналогічно до того, як це робили війська РФ та Білорусі напередодні.

За словами Резнікова, саме цей привід і дозволив таємно вивести наші військові частини з місць їхньої постійної дислокації.

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"Коли почалися удари, наші хлопці не були всі разом в одній точці, а були напоготові зі зброєю, боєприпасами та роззосереджені по країні", – зазначив він.

Крім того, українські системи ППО та штурмовики були переміщені, а замість них встановили макети, по яких спочатку вдарив ворог.

Рєзніков також згадав про ухвалення нового закону про територіальну оборону. За його словами, він дозволив за три дні озброїти близько 100 тисяч цивільних.

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