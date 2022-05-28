Резніков розповів, яку нову зброю отримала Україна від Заходу

Іноземні партнери допомагають Україні з озброєнням у боротьбі з Росією

Рєзніков розповів якою зброєю допомагають Україні її іноземні партнери / Фото: Колаж: Сьогодні

Завдяки військовій допомозі від наших західних партнерів українські військові успішно відбивають атаки ворога. Про це розповів міністр оборони Олексій Резніков, повідомляє у Telegram-каналі пресслужба Міноборони.

За його словами, на передовій вже успішно працюють три види 155-мм артилерії: гаубиця М777, гаубиця FH70, САУ CAESAR. Крім того, поповнюється парк артилерії 155-мм калібру. В Україну вже надійшла САУ М109 однієї з модифікацій.

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Крім того, Резніков розповів, що берегову оборону України буде посилено ракетами Harpoon.

"Упевнений, що бойове братерство "Гарпунів" і наших "Нептунів" допоможе звільнити і знову зробити наше Чорне море безпечним, серед іншого – надійно захистити нашу Одесу. Надання цих ракет також стало результатом співпраці кількох держав, що допомогло нам отримати "Гарпуни" від данських партнерів за участі британських друзів. Я вже не раз відзначав британське лідерство й особливі зусилля мого друга та колеги – великого друга України Бена Воллеса", – зазначив він.

Також, за словами міністра, серед останніх надходжень понад 100 американських БПЛА різних типів.

"За останні півтора місяці ми отримали більше артилерійських снарядів зразка НАТО, ніж є у досяжності снарядів радянських зразків! Головне – ми вже отримали більше, ніж можуть виробити протягом 6 місяців усі заводи дружніх країн, де залишилися лінії з виробництва боєприпасів радянського типу. І отримаємо ще. А кількість артилерійського озброєння буде збільшуватися", – розповів він.

Нову зброю надають Данія, Велика Британія, Нідерланди, до цього процесу приєднаються інші держави.

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Військова допомога для України

США від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну почали активніше надавати нашій державі фінансову допомогу.

Однак водночас Вашингтон провів переговори з Києвом про небезпеку ескалації, до якої можуть призвести удари по території глибоко всередині РФ. Хоча США не накладають чітких географічних обмежень на використання ЗСУ своєї зброї, Штати прагнуть досягти загального розуміння небезпеки ескалації.

Глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що 20 країн вирішили надіслати Києву додаткову військову допомогу.