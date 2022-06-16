Рєзніков розповів, коли Україна буде готова відвоювати окуповані землі — включаючи Крим

Міністр оборони назвав три наступні кроки України

Рєзніков заявив про плани щодо повернення Криму / Фото: Колаж: Сьогодні

Зброя США допоможе Україні повернути окуповані Росією території, у тому числі анексований Крим та Донбас. Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю CNN у Брюсселі.

"Ми збираємося звільнити всі наші території, всі, включаючи Крим. Крим — стратегічна мета для України, бо це українська територія. Але ми рухатимемося крок за кроком", — заявив Резніков.

За його словами, першим кроком буде стабілізація ситуації на місцях, щоб запобігти подальшим втратам у боротьбі проти російських військ. Другий етап у тому, щоб відкинути російські війська на свої позиції до вторгнення 24 лютого. А вже на третьому етапі будуть обговорення з партнерами України щодо того, як звільняти території, включаючи Крим, сказав Резніков.

Реклама

На питання, чи буде спроба повернути Крим військовими засобами і ще більше спровокувати Росію, яка вважає Крим частиною Російської Федерації, Резніков сказав, що це не розглядалося.

"Це неважливо. Тому що вони (росіяни. — Ред.) це побачать у Херсоні, побачать у Запоріжжі, побачать у Маріуполі…. Але це українські землі, і Крим також українська земля, попри все", — сказав він.

Нагадаємо, раніше Резніков розповів, яку саме зброю отримає Україна від західних країн за підсумками зустрічі міністрів оборони у форматі "Рамштайн-3".

Окупація Криму

Крим був окупований Росією у березні 2014 року після проведення "референдуму", який не визнаний ні Україною, ні світовою спільнотою. У тому числі кримський референдум не визнає й ООН.

Реклама

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму та Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон.

Міжнародні організації визнали окупацію Криму незаконною та засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій.

Російський опозиційний політик, колишній депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов, який живе у Києві, вважає, що тимчасово окупований Крим повернеться до складу України як результат нинішньої війни.