РФ використовує для атак в Україні саморобну вибухівку – британська розвідка

У Міноборони Британії заявили, що після відходу російських військ з півночі України залишилися докази нападу на некомбатантів

Окупанти використовують саморобні вибухові пристрої в Україні. Фото: колаж "Сьогодні"

Російські окупанти в Україні використовують саморобні вибухові пристрої, щоб завдати великої шкоди нашій країні.

Про це повідомили у Міністерстві оборони Великої Британії.

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Російські війська продовжують атакувати об'єкти інфраструктури з високим ризиком побічної шкоди для цивільного населення, зокрема резервуар з нітратною кислотою.

У Міноборони Британії заявили, що після відходу російських військ з півночі України залишилися докази нападу на некомбатантів (особи, що входять до складу збройних сил, функції яких зводяться лише до обслуговування та забезпечення бойової діяльності збройних сил і які мають право застосовувати зброю тільки з метою самооборони. – Ред.).

Крім того, російські окупанти не лише вбивають мирне населення, а й використовують цивільних заручників як живий щит, а також мінують цивільну інфраструктуру.

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Росіяни на Донбасі замінували трасу по маршруту евакуаційного автобуса

На маршруті евакуаційного автобуса в Лисичанську Луганської області росіяни з безпілотника замінували трасу. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, трагедії вдалося уникнути. Евакуація проводилася з шести міст та сіл.