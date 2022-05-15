РФ уже доводиться поповнювати бригаду морпіхів членами екіпажів кораблів — Генштаб ЗСУ

Морально-психологічний стан у підрозділах РФ залишається на низькому рівні

Окупанти поповнюють підрозділи / Фото: Колаж: Сьогодні

РФ доукомплектовує членами екіпажів кораблів 810-у окрему бригаду морської піхоти ЧФ РФ через значні втрати в Україні.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ.

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"За наявною інформацією, у зв’язку зі значними втратами 810-ї окремої бригади морської піхоти чорноморського флоту в ході бойових дій на території Україні, прийнято рішення про доукомплектування бригади особовим складом з інших підрозділів, що входять до складу чорноморського флоту, зокрема членами екіпажів кораблів", - йдеться у повідомленні.

Також у Генштабі ЗСУ зауважили, що морально-психологічний стан у підрозділах РФ залишається на низькому рівні, ворожі підрозділи продовжують зазнавати втрат у живій силі та техніці.

Втрати окупантів

Втрати противника з 24.02 до 14.05 орієнтовно становили:

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особового складу – близько 27 200 (+300) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1218 (+13) од.,

бойових броньованих машин – 2934 (+34) од.,

артилерійських систем – 551 (+9) од.

РСЗВ ‒ 195 (+2) од.,

засобів ППО – 88 (+0) од.,

літаків – 200 (+0) од.,

вертольотів – 163 (+1) од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 411 (+6),

крилатих ракет 95 (+0),

кораблів/катерів ‒13 (+0) од.,

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 2059 (+17) од.

спеціальної техніки – 42 (+1).

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