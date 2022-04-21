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РФ втягує у війну підлітків з ОРДЛО, вже є загиблий – Денісова

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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21 квітня, 06:31
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Під час виконання бойових завдань ворогів загинув випускник військово-патріотичного клубу "Юність Новоросії" Патріотичної асоціації Донбасу – Андрій "Цербер"
Людмила Денісова розповіла, що окупанти залучили до війни підлітків. Фото: колаж "Сьогодні"
Людмила Денісова розповіла, що окупанти залучили до війни підлітків. Фото: колаж "Сьогодні"

Російські окупанти залучають до ведення бойових дій підлітків з тимчасово окупованих територій України. Так, під час виконання бойових завдань ворогів загинув випускник військово-патріотичного клубу "Юність Новоросії" Патріотичної асоціації Донбасу – Андрій "Цербер". 15 квітня відбулося прощання та поховання хлопця.

Про це повідомляє уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

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"Військово-патріотичний клуб "Юність Новоросії" знаходиться у м. Молодогвардійськ, Краснодонський район Луганської області. Утворений 2 листопада 2014 року. Клуб здійснює підготовку дітей з 10 до 18 років за напрямами: стройова підготовка, фізична підготовка, медицина, історія, тактика", – розповіла Денісова.

Учасниками клубу є понад 90 дітей. Встановлено, що більшість дітей – це діти-сироти, діти, які перебувають у складних життєвих обставинах.

Організація "Патріотична асоціація Донбасу" координує діяльність військово-патріотичних клубів та організацій на тимчасово окупованій території у Луганській області.

Голова організації – Селіванов Олексій Сергійович, який наразі на тимчасово окупованій території в Запорізькій області очолює так зване "Енергодарське міжрайонне управління міліції".

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"Пропагуючи вступ до армії цивільного населення тимчасово окупованих територій, РФ грубо порушує закони та звичаї війни, передбачені Женевською конвенцією 1949 року про захист цивільного населення під час війни та Факультативним протоколом до Конвенції ООН про права дитини щодо участі дітей у збройних конфліктах. Звертаюсь до Комісії ООН з розслідування прав людини під час військового вторгнення рф в Україну врахувати ці факти порушень рф прав дітей в Україні", – додала Денісова.

Загиблий Андрій "Цербер". Фото: Людмила Денісова

Денісова: У Маріуполі понад 100 тисяч людей страждають від голоду

Понад 100 000 жителівМаріуполястраждають від голоду та нестачі води. За місяць блокади російські військові не впустили в місто жоден конвой із продовольством та ліками від України чи міжнародних організацій. Натомість російські ЗМІ рекламують гуманітарну допомогу від РФ, яка включає буханку хліба та пляшку води. Про це повідомляє уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

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Російські військові не пропускають у Маріуполь гуманітарну допомогу від України чи міжнародних організацій. Окупанти роздають людям по буханці хліба та пляшці води. Видача товарів відбувається у штабах "єдиної Росії", але продуктів катастрофічно не вистачає.

З кожним днем ​​погіршується ситуація і з медичною допомогою. У місті поширюється антисанітарія. Також через перебування у сирих холодних підвалах у людей з'являються інфекційні та застудні захворювання. Отримати допомогу у місті неможливо.

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Герої не вмирають!

Відволік на себе вогонь ворожої авіації… Майор Дмитро Коломієць - військовий льотчик-винищувач. Одним із перших зустрів ворога: вранці 24 лютого офіцер вступив у повітряний бій над Хмельниччиною. Героїчно відвернув на себе вогонь ворожої авіації, врятувавши побратимів і десятки літаків. Герой України. Посмертно.

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Відповіддю на спробу рубльової окупації Херсонської та Запорізької областей має бути повне охоплення санкціями російської банківської та фінансової системи. Бо вони – це частина окупаційної машини.

Цитата на segodnya.ua
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