РФ заявила про другу фазу війни в Україні: на які регіони замахнулися окупанти

Як розповів в.о. командувача військ Центрального військового округу Рустам Міннекаєв, друга фаза почалася буквально два дні тому

Окупанти продовжують атакувати українські міста. Фото: Reuters, колаж "Сьогодні"

Російські військові підтвердили, що розпочалася друга фаза наступу РФ на Україну. Глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що наша країна має власні сценарії захисту України.

Про це повідомляє сайт "Сьогодні".

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Як розповів в.о. командувача військ Центрального військового округу Рустам Міннекаєв, друга фаза почалася буквально два дні тому. Так, армія РФ під час другої фази планує встановити повний контроль над Донбасом та південною Україною, забезпечити коридор до Криму, а також вихід до Придністров'я.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що РФ планує захопити Донбас та південь України, розраховуючи на економічний тиск нашої держави. За його словами, Україна не здасться та переможе.

"У нас є власні сценарії захисту України і хочу нагадати, що багато планів Кремля вже було зруйновано роботою нашої армії та народу. Це війна за свободу, і ми переможемо", – наголосив Єрмак.

Битва за Донбас стане вирішальною у війні Росії та України

Американська газета The New York Times повідомляє, що "битва за Донбас" стане вирішальною у війні Росії проти України. Високопосадовці адміністрації Байдена кажуть, що наступні чотири тижні вплинуть на кінцевий результат російської війни в Україні та на карту Європи на десятиліття вперед. Міністр оборони США Ллойд Остін і голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі цього тижня розмовляли з союзниками по всьому світу і охарактеризували наступний місяць як ключовий.

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