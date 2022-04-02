Батькам окупантів почали надходити "похоронки" (фото)

"Військові навчання" для деяких загарбників закінчилися достроково

Батьки дізнаються, що їх сини загинули на війні проти України/Фото: колаж: "Сьогодні"

Батьки російських окупантів почали отримувати листи з інформацією про смерть їхніх синів. Вони воювали проти України.

Про це повідомляє СтратКом ЗСУ.

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Як повідомили в управлінні стратегічних комунікацій Збройних Сил України, що для деяких російських окупантів "військові навчання" на території України закінчились достроково.

"У міноборони Росії розпочато процедури нагородження причетних до російсько-української війни "сертифікатами" державного зразка", — йдеться у повідомлення.

Крім того, опублікували фото листа, який отримали батьки одного із російських окупантів. У ньому повідомляють про "мужню загибель" сина.

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Окупантів ховають в братських могилах

Щодня у війні Росії проти нашої країни гине багато російських окупантів.

"Трупів російських солдатів так багато, що їх доводиться ховати в братських могилах, щоб уникнути антисанітарії. Потрібно звернутися до наших європейських союзників, щоб на користь гуманного ставлення до трупів загиблих рабів Путіна ми отримали мобільні морги-рефрижиратори для збереження тіл загиблих", — повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

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