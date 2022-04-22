Росії Медведчук не потрібен: Данилов розповів про обмін

Рішення про обмін Медведчука поки що немає, тривають допити

Данилов не бачить потреби зараз в обміні / Фото: Колаж: Сьогодні

Голова політради партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктор Медведчук у Росії нікому не потрібен. Про це в інтерв'ю Суспільному розповів секретар РНБО Олексій Данилов.

"Як я розумію, росіянам не дуже потрібен Віктор Медведчук, спроби його дружини Оксани Марченко звертатися до всіх і вся, що потрібно зробити обмін, на сьогоднішнього дня такого рішення немає", – сказав він.

За словами Данилова, Медведчук зараз дає свідчення та розповідає, все, що відбувалося, з ким він працював, як він заробляв тощо.

"Далі, якщо буде можливість і необхідність поміняти цього підонка на наших громадян, які перебувають у полоні, – я не бачу тут нічого дивного. Але спочатку допити-допити, щоб ми знали все, що і як відбувалося, хто чим займався, коли це було ", – резюмував він.

Затримання Медведчука