Росії бракує солдатів, в ОРДЛО скасували медогляд для "призовників" – військова розвідка

На війну проти України почали забирати навіть людей з важкими хворобами та інвалідністю

В ОРДЛО скасували медогляд для "призовників". / Фото: Колаж: Сьогодні

Росіяни практично вичерпали ресурс для примусової мобілізації в ОРДЛО. Щоб забезпечити постачання "живої сили" з 20 квітня там призупинено проведення медичних оглядів для "призовників".

Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони.

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Офіційне пояснення: "у зв’язку з браком спеціалістів". Наразі потенційні "призовники" не мають змоги отримати документи, що підтверджують будь-які проблеми зі здоров’ям.

Тих, хто має явні проблеми зі здоров’ям (каліцтво, інвалідність, важкі гострі захворювання) або встиг отримати на руки необхідні документи, все одно мобілізують, але розподіляються у підрозділи матеріально-технічного забезпечення.

Врятуватися від служби можна лише за хабар

З метою виявлення ще не мобілізованих чоловіків призовного віку, російська військова поліція проводить систематичні рейди на вулицях та за місцем ймовірного проживання "призовників".

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Єдина альтернатива примусовій мобілізації – виплата хабаря за встановленими розцінками (залежать від віку, спеціальності та стану здоров’я). Зокрема, в окупованій Горлівці розмір хабаря з метою ухилення від служби становить від 5 тисяч російських рублів, якщо сплатити безпосередньо на місці затримання. При доправленні в районні відділи "МВС" – від 75 тисяч російських рублів.

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