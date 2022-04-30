Росії бракує солдатів, в ОРДЛО скасували медогляд для "призовників" – військова розвідка

Росіяни практично вичерпали ресурс для примусової мобілізації в ОРДЛО. Щоб забезпечити постачання "живої сили" з 20 квітня там призупинено проведення медичних оглядів для "призовників".
Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони.
Офіційне пояснення: "у зв’язку з браком спеціалістів". Наразі потенційні "призовники" не мають змоги отримати документи, що підтверджують будь-які проблеми зі здоров’ям.
Далі по темі
Тих, хто має явні проблеми зі здоров’ям (каліцтво, інвалідність, важкі гострі захворювання) або встиг отримати на руки необхідні документи, все одно мобілізують, але розподіляються у підрозділи матеріально-технічного забезпечення.
Врятуватися від служби можна лише за хабар
З метою виявлення ще не мобілізованих чоловіків призовного віку, російська військова поліція проводить систематичні рейди на вулицях та за місцем ймовірного проживання "призовників".
Єдина альтернатива примусовій мобілізації – виплата хабаря за встановленими розцінками (залежать від віку, спеціальності та стану здоров’я). Зокрема, в окупованій Горлівці розмір хабаря з метою ухилення від служби становить від 5 тисяч російських рублів, якщо сплатити безпосередньо на місці затримання. При доправленні в районні відділи "МВС" – від 75 тисяч російських рублів.
"Я розумів, що буду тут, якою б не була ситуація. Багато хто намагався виїхати. Це просто клоуни. Смішно."