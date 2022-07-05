Росія експортує у світ смерть, кризу та брехню: головні заяви влади за 5 липня

Захід повинен обмежити доступ Росії до морських перевезень та виснажити військову машину Путіна

Росія несе смерть, кризу та брехню. Фото: "Сьогодні"

В Україні триває 132-й день повномасштабної війни з Росією. Зеленський розповів про відновлення України, українським чоловікам заборонили залишати свої міста, а проти компаній Росії та Білорусі запровадили нові санкції.

Сайт "Сьогодні" зібрав головні заяви української влади за 5 липня.

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Зеленський розповів про відновлення України

Президент України Володимир Зеленський звернувся до громадян країни у ніч на 5 липня і повідомив, що у швейцарському Лугано відкрилася конференція, присвячена відновленню України.

"Українські сили звільнили від окупантів понад тисячу населених пунктів, щотижня додаються нові. Зараз, наприклад, – на півдні нашої держави. Усі вони зазнали масштабних руйнувань. А це означає потребу у колосальних коштах на відновлення інфраструктури, повернення медицини та соціальних послуг, відновлення нормального економічного життя. Одних лише зруйнованих будинків у звільнених районах – десятки тисяч", – сказав Зеленський.

Президент також додав, що ще потрібно готувати школи та університети до нового навчального року на всій вільній території країни та в нових умовах постійної загрози, зокрема ракетних ударів. Зеленський підкреслив, що значну частину економіки знищено бойовими діями та російськими ударами, тисячі підприємств не працюють. А це означає високу потребу у робочих місцях, у забезпеченні соціальних виплат, незважаючи на зниження податкових надходжень.

"Тому відновлення України – це не тільки про те, що потрібно зробити потім, після нашої перемоги, а й про те, що потрібно робити в цей час. І ми маємо робити це разом із нашими партнерами, з усім демократичним світом. Робити вже зараз", – сказав український лідер.

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Японія ввела санкції проти компаній Росії та Білорусі, а також заборонила імпорт російського золота

Японія запровадила санкції проти компаній Росії та Білорусі, а також заборонила імпорт російського золота. Про це повідомив голова Офісу президента України Андрій Єрмак в своєму Telegram-каналі.

"До списку санкцій потрапили: віцепрем'єр Росії Дмитро Григоренко, голова Об'єднаної авіабудівної корпорації Юрій Слюсар, віолончеліст і близький друг президента Росії Сергій Ролдугін з дружиною, родичі олігарха Олексія Мордашова", – написав Єрмак.

Андрій Єрмак: "Японія запровадила санкції проти компаній Росії та Білорусі, а також заборонила імпорт російського золота"

Росія експортує у світ – смерть, криза та брехня

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав західних партнерів обмежити доступ Росії до морських перевезень та виснажити військову машину Путіна. Про це він написав у своєму Twitter.

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"Орієнтована на експорт економіка Росії значною мірою залежить від морських перевезень, що забезпечуються іноземними флотами. Закликаю партнерів: обмежте доступ Росії до своїх послуг і виснажіть військову машину Путіна. Адже те, що сьогодні справді Росія експортує у світ – це смерть, криза та брехня", – написав Кулеба.

Дмитро Кулеба: "Вишукайте військову машину Путіна". Фото: Getty Images

Україна готова до боротьби з корупцією

Українці не погодяться на той рівень корупції, який раніше був у країні. Про це заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, передає пресслужба парламенту.

Спікер Ради також розповів, як влада планує викорінити корупцію.

"Перше і головне – довіра. Хочу запевнити всіх: наші відносини з європейськими партнерами будуть чесними та транспарентними. Інакше ми ніколи не відбудуємо нашу країну. Друге – ми вже створили необхідну інфраструктуру, покликану подолати корупцію", – сказав Стефанчук.

За його словами, влада вже:

запустила антикорупційний суд;

налагодила роботу НАБУ та НАЗК;

зняла недоторканність із народних депутатів України;

ухвалила Закон про деолігархізацію.

В Україні чоловікам призовного віку заборонили залишати місце проживання

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив інформацію про заборону залишати місце проживання чоловікам призовного віку без дозволу воєнкома. Дозвіл видається від 30 діб на рік, залежно від категорії суб'єкта. Про це повідомив Генштаб ЗСУ на сторінці у Facebook.

"З метою упорядкування обліку переміщених осіб Генеральним штабом Збройних Сил України розроблено Порядок надання дозволу громадянам України, які перебувають на військовому обліку до ТЦК та СП, на виїзд за межі місця проживання (місця перебування) з моменту оголошення мобілізації та у воєнний час. Дозвіл видається від 30 діб на рік залежно від категорії суб'єкта", – заявили у відомстві.

Українці призовного віку не зможуть виїхати. Фото: колаж "Сьогодні"

Окупанти продовжують обстрілювати українські міста

Російські окупанти продовжують обстрілювати мирні українські міста. Про це повідомив у Facebook Генштаб ЗСУ.

"На Слов'янському напрямку ворог здійснював артилерійські обстріли неподалік від Краснопілля, Першотравневого, Нової Миколаївки, Богородичного, Адамівки, Долини, Мазанки, Дібрівного, Чепіля та Мосьпанового. Штурм противника у напрямку населеного пункту Долина українські воїни успішно відбили", – йдеться у повідомленні.

Докладніше про ситуацію на фронті розповів телеведучий Олексій Бурлаков для каналу "Україна 4.5.0.":

Втрати російських окупантів становлять 36 350 осіб

З початку вторгнення в Україну російські окупанти вже втратили 36 350 солдатів та 1594 танка. Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 05.07 орієнтовно становлять:

особового складу – близько 36350 (+150) осіб ліквідовано;

танків – 1594 (+5);

бойових броньованих машин – 3772 (+18);

артилерійських систем – 806 (+2);

РСЗВ – 247 (+1);

засобів ППО – 105 (+0);

літаків – 217 (+0);

вертольотів – 187 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 660 (+2),

крилатих ракет – 144 (+0),

кораблів/катерів – 15 (+0) од.,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2634 (+5) од.,

спеціальної техніки – 65 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Слов'янському та Донецькому напрямках.

Раніше ми писали, що британська розвідка пояснила, як відбудеться битва за Донбас.

Сайт "Сьогодні" повідомляв, що військові РФ найближчими днями можуть встановити контроль над територією Луганської області.