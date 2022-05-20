Росія готує в Сумській області провокації з "блукаючими мінометами"

Окупанти вигадали виправдовдання атак по прикордонних населених пунктах

Росія готує провокації в Сумській області. / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські військові можуть влаштувати провокації в Сумській області. Вони спробують звинуватити українських військових у обстрілах прикордонних населених пунктів Росії. В результаті – відкрити вогонь по цивільних українцях вздовж кордону.

Про це повідомив Центр протидії дезінформації при РНБО.

Реклама

Окупанти готують провокації з використанням "блукаючих мінометів". Для виправдання обстрілів житлових будинків окупантами міноборони РФ дезінформує про провокації начебто з боку українських військових.

"За легендою Кремля, на Сумщині з прикордонних Росії населених пунктів українські військові начебто "планують обстріляти територію РФ". Тому, як виправдовується міноборони Росії, армії РФ доведеться відповісти на провокацію", – повідомили в РНБО.

Центр протидії дезінформації констатує, що пропаганда Росії знову намагається перекласти на ЗСУ відповідальність за обстріли цивільної інфраструктури. Цивільних закликають бути особливо уважними та не нехтувати сигналами тривоги.

Окупанти посилили обстріли Сумської області

Тільки протягом 18 травня росіяни вели вогонь майже вздовж усього кордону Сумщини. Під вогнем водночас були Глухівська, Великописарівська, Білопільська, Путивльська громади. Усього до 20 прильотів з важкої артилерії. Росіяни обстрілювали лінію кордону з САУ, мінометів. Масований обстріл з артилерії та стрілецької зброї тривав кілька годин.

Реклама

Наші війська відповідали на ворожі дії. За попередніми даними, втрат і потерпілих немає.

19 травня близько пів на шосту вечора було 10 вибухів на Глухівщині. Майже о 20 годині у Великописарівській громаді 6 міноментих прильотів від росіян. Майже о 22 з території росії працювали САУ по Білопільщині. В той же час по території Путивльської громади з території Росії ворог відкривав автоматні черги. Близько 22 з Росії був артобстріл території Білопільської громади. Масований обстріл з артилерії та стрілкової зброї тривав майже півгодини. Майже о 22:30 ворог з території росії відкрив вогонь із САУ по території Путивльської громади.

Читайте також: