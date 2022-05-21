Росія направила фактично всі свої ресурси, щоб нас знищити – Зеленський

На Донбасі ситуація дуже важка, наголосив глава держави

Президент Володимир Зеленський розповів, що Росія залишила майже всі свої ресурси на те, щоб знищити українців. Колаж "Сьогодні"

Росія фактично надіслала всі свої ресурси, щоб нас знищити. У російських регіонах відкрито кажуть, що їхня так звана "спецоперація" є причиною економічного падіння – зокрема, таких галузей, як будівництво, та багатьох інших. А також і причиною для збіднення людей, яке може бути ще більшим, ніж у 1990-і роки.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні.

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"Зростання цін, знецінення доходів, руйнування всього економічного потенціалу, створеного в Росії з 2000-х, – окупантів це поки що не зупиняє. Але колосальні витрати на війну їм все одно не допомагають. І – не допоможуть. На Донбасі ситуація дуже важка. Як і в попередні дні, російська армія намагається наступати на Слов'янськ і Сєверодонецьк.Збройні Сили України стримують цей наступ.Кожен день, який наші захисники та захисниці відображають у цих наступальних планах Росії, зриваючи їх, є конкретним внеском у наближення головного дня. , на який ми всі так чекаємо і за який боремося. День перемоги", – сказав Зеленський.

За його словами, жодні російські удари – ні ракетами по Рівненщині, ні артилерією по Харківщині чи Сумщині, ні всією можливою зброєю по Донбасу – результату Росії не дадуть.

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