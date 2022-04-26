Росія обстріляла Запоріжжя ракетами, є загиблий

На місці працюють усі відповідні служби

На територію одного з підприємств у Запоріжжі потрапили дві ракети РФ. / Фото: УНН, Колаж: Сьогодні

Сьогодні вранці, 26 квітня, на територію одного з підприємств у Запоріжжі влучили дві керовані ракети російських окупантів. Третя ракета розірвалася в повітрі.

Про це повідомила в Telegram Запорізька обласна військова адміністрація.

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Яка ситуація

Як зазначається, пошкоджень та руйнацій зазнали інфраструктурні об’єкти підприємства. На місці працюють усі відповідні служби.

"За попередньою інформацією, відомо щодо одного загиблого та одного пораненого. Наразі триває ліквідація наслідків події, тому кількість постраждалих може бути уточнена", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в мережі з'явилася історія ще однієї сім'ї, яка загинула через ракетний удар РФ по Одесі 23 квітня. Померло подружжя, де загибла жінка була вагітною.

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