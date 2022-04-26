Росія обстріляла Запоріжжя ракетами, є загиблий

Сьогодні вранці, 26 квітня, на територію одного з підприємств у Запоріжжі влучили дві керовані ракети російських окупантів. Третя ракета розірвалася в повітрі.
Про це повідомила в Telegram Запорізька обласна військова адміністрація.
Яка ситуація
Як зазначається, пошкоджень та руйнацій зазнали інфраструктурні об’єкти підприємства. На місці працюють усі відповідні служби.
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"За попередньою інформацією, відомо щодо одного загиблого та одного пораненого. Наразі триває ліквідація наслідків події, тому кількість постраждалих може бути уточнена", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, в мережі з'явилася історія ще однієї сім'ї, яка загинула через ракетний удар РФ по Одесі 23 квітня. Померло подружжя, де загибла жінка була вагітною.
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