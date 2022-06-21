Росія оголосила Євросоюзу газову війну: головні заяви влади за 21 червня

Кремль намагається домогтися зняття санкцій через війну проти України

Європа має можливості пройти газову кризу. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні 118-й день повномасштабної війни із Росією. Російські окупанти продовжують наступати на Слов'янськ, але зазнають втрат. Тим часом Росія оголосила Євросоюзу газову війну.

Сайт "Сьогодні" зібрав головні заяви української влади за 21 червня.

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Президент України підбив підсумки 117-ї доби війни проти Росії

Президент Володимир Зеленський звернувся до громадян у ніч на 21 червня та розповів, що Росія нервово реагує на "активність" України, тому збільшила обстріли та пішла на загострення. Глава держави зазначив, що окупанти роблять спроби жорстоких наступальних дій.

"Як я припускав, Росія дуже нервово сприймає нашу активність. Знову обстріл Харкова та Одеси. Противник робить спроби жорстоких наступальних дій на Донбасі. Це зло, яке можна заспокоїти лише на полі бою", – заявив він.

Зеленський наголосив, що на Донбасі зараз тривають найскладніші бої.

"ЗСУ продовжують захищати Северодонецьк та Лисичанськ", – сказав президент.

Зеленський також подякував народним депутатам, які підтримали євроінтеграцію України.

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"Хочу також подякувати депутатам, які підтримали закон "Про управління відходами". Це важливий екологічний документ. Ухвалена й антикорупційна стратегія – це важливо. Сподіваюся, що Верховна Рада і надалі працюватиме з таким же вагомим результатом", – додав український лідер.

Росія оголосила Євросоюзу газову війну

Росія оголосила Євросоюзу газову війну Про це заявив глава Офісу президента Андрій Єрмак в своєму Telegram-каналі.

"Головна мета обмеження постачання газу в ЄС з боку Росії – спроба домогтися зняття санкцій через війну проти України. Але Європа має можливість пройти цю кризу. Запускаються вугільні електростанції, зростає енергоефективність, а далі робитиметься ставка на зелену енергетику. Газова війна має привести до газового ембарго проти Росії. Це буде відповідь ЄС, на яку давно заслуговує Росія", – написав Єрмак.

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ЄС підтримує притягнення військових злочинців до відповідальності

Євросоюз підтримує зусилля щодо притягнення до відповідальності військових злочинців. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Куліба в своєму Twitter.

"Вчора в Києві я вітав спеціального представника ЄС з прав людини Імона Гілмора. Ми обговорили шляхи забезпечення справедливості та відповідальності за військові злочини, скоєні під час російської агресії. ЄС активно підтримує зусилля щодо притягнення до відповідальності всіх винних", – написав він.

Росія воює в Україні проти європейських цінностей

Агресія Росії має спонукати об'єднану Європу до серйозних висновків про своє майбутнє. Про це заявила заступник голови Верховної Ради України Олена Кондратюк, передає прес-служба парламенту.

"Сьогодні в Україні Росія воює проти європейських цінностей. А це означає, що будь-яка країна Європи, що їх розділяє, може стати наступною метою для агресії" , – сказала Кондратюк.

За її словами, Європа має змінитись у відповідь на небачені раніше виклики, серед яких російська енергетична залежність та шантаж, загрози безпеці, зокрема загрози ядерної атаки, російська дезінформація та кіберзлочинність.

Окупанти намагаються прорватися до Слов'янська

Російські окупанти продовжують робити спроби прориву до Слов'янська Донецької області. Про це говориться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

"На Слов'янському напрямку, неподалік Богородичного та Долини, українські воїни відобразили штурмові дії окупантів. Ворог систематично здійснював артилерійські обстріли в районах населених пунктів Грушуваха, Вернопілля, Адамівка та Мазанівка. Завдав авіаудари по об'єктах цивільної інфраструктури", – йдеться у повідомленні.

Докладніше про ситуацію на фронті розповів телеведучий Олексій Бурлаков для каналу "Україна 4.5.0.":

Втрати російських окупантів становлять 34 100 осіб

З початку вторгнення в Україну російські окупанти вже втратили 34 100 солдатів та 1496 танків. Про це повідомила прес-служба Міністерства оборони України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 21.06 орієнтовно склали:

особового складу – близько 34 100 (+300) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1496 (+19) одиниць,

бойових броньованих машин – 3606 (+18) одиниць,

артилерійських систем – 752 (+3) одиниці,

РСЗВ – 239 (+1) одиниць,

коштів ППО – 98 (+0) одиниць,

літаків – 216 (+0) одиниць,

вертольотів – 181 (+0) одиниць,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 611 (+10),

крилатих ракет – 137 (+7),

кораблів/катерів – 14 (+0) одиниць,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2537 (+10) одиниць,

спеціальної техніки – 59 (+4).

Найбільші втрати противник зазнав на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що окупанти зазнають величезних втрат у боях на сході України. Чергові свідчення цьому надав полонений уродженець Луганська, мобілізований на війну з лав так званої "народної міліції ЛНР".

Також ми інформували, що Росія від початку повномасштабного вторгнення в Україну втратила вже майже 49 тисяч осіб особового складу. Серед них понад 37,5 тисяч військових збройних сил РФ, майже 9,5 тисяч найманців російських ПВК і майже 1800 військових з Росгвардії. Про це повідомив колишній глава МВС України Арсен Аваков у Telegram.