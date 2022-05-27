Росія перекидає до Запорізької області військових та техніку з Криму – ОВА

Активних бойових дій окупанти не вели

У бік Мелітополя з Криму проїхала колона військової техніки. / Фото: Колаж: Сьогодні

Російська Федерація перекидає свої сили з Кримського півострова – не лише сухопутні війська, а й повітряний та морський компоненти.

Про це повідомила в Telegram Запорізька обласна військова адміністрація.

Реклама

Яка ситуація

Як зазначається, на запорізькому напрямку за минулу добу, 26 травня, активних бойових дій окупанти не вели, але обстрілювали позиції наших військ із мінометів, реактивної та ствольної артилерії, а також вели контрбатарейну боротьбу.

"Крім цього, угруповання противника додатково посилено сформованим танковим батальйоном на танках Т-62", – йдеться в повідомленні.

Також відомо, що в бік Мелітополя з Криму проїхала колона військової техніки – близько двох десятків тентованих вантажівок і стільки ж установок залпового вогню "Град".

РФ почала будувати на окупованому півдні вже третю лінію оборони

Росія будує вже третю лінію оборони на окупованому півдні України. Перегрупування російських військ на Херсонщині та в окупованих районах Запорізької області свідчить про намір Росії закріпитися на цих територіях. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

Реклама

Він зазначив, що в Херсонській області та на захопленій території Запорізькій області розвідка фіксує посилення, яке відбувається внаслідок переміщення військ з території Кримського півострова.

"А це йде транзитом з Російської Федерації. І відповідно ми бачимо, наскільки потужне розгортає зараз Росія угруповання військ на окупованих територіях півдня України", – розповів Вадим Скібіцький.

Нагадаємо, російські окупанти найбільше запускають ракет по Луганській області. У четвер, 26 травня, повітряні сили ЗСУ збили одну з них.

Читайте також: