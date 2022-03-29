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Росія планує максимально знищити інфраструктуру України – Денисенко

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29 березня, 19:34
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За словами радника міністра внутрішніх справ України, російська армія має великі резерви боєприпасів і в неї є чим стріляти
Вадим Денисенко розповів про плани РФ в Україні / Колаж "Сьогодні"
Вадим Денисенко розповів про плани РФ в Україні / Колаж "Сьогодні"

Росія планує максимально знищитиінфраструктуру України та її державність. Проте також фіксуються десятки відмов росіян заходити на територію нашої країни.

Про це повідомляє радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко.

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Деталі

"Продовжуються бої. Поки слова росіян, що вони зменшать інтенсивність бойових дій, лише слова. У Маріуполі бої весь час. У них у планах насамперед знищення державності. Інших стратегій я в них не бачу", – стверджує Вадим Денисенко.

За словами радника, російська армія ще має чим стріляти. Окупанти мають великі резерви боєприпасів. Проте росіяни відмовляються заходити на територію України.

"Ми фіксуємо десятки відмов росіян заходити на територію України. Але всі вони змінюються. Ті, хто 3 тижні тому був розгублений, зараз може бути жорсткішим. Вони мають накази стріляти в мирних. Тепер Росія намагається максимально знищувати інфраструктуру, а потім вводити війська", – додав Вадим Денисенко.

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Ситуація в Україні

Росія виводить окремі підрозділи своїх збройних сил на території Київської та Чернігівської областей. Однак зберігається висока загроза завдання російськими окупантами ударів по об'єктах військової та цивільної інфраструктури.

Наразі у противника виникла проблема з проведенням ротації. Відомо, що лише на Тихоокеанському флоті Збройних сил РФ не можуть укомплектувати навіть одну батальйонно-тактичну групу, бо особовий склад відмовляється брати участь у так званій спеціальній операції .

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