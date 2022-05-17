Росія отримала по зубах на кордоні з Сумською областю

У Сумській області внаслідок боїв 17 травня прориву окупантами державного кордону не зафіксовано.
"Прориву державного кордону не зафіксовано. Провокаційний обстріл з території Росії триває", – заявив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький, якого цитує Telegram-канал "Сьогодні".
Раніше Живицький повідомив, що на Сумщині "йде бій з росіянами, які намагаються прорвати кордон з району Середини-Буди на півночі Шосткинського району".
Окупанти завдали удару по населених пунктах на Сумщині
Окупанти 17 травня обстріляли з території РФ прикордонні населені пункти Сумської області – Есмань, Бояро-Лежачів, Сопич, а також місто Охтирку.
В Охтирці ракетні удари впали у центральній частині міста та у приватному секторі. Поранення отримали щонайменше п'ять осіб, пошкоджено житлові будинки, церкву та дитячий садок.
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