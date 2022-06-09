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Росія розуміє лише мову сили: головні заяви влади за 9 червня

Богдан Приходько Богдан Приходько Провідний редактор Влада Сьогодні
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9 червня, 13:52
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Найбільший страх Кремля – це єдність Заходу
Єдиний шлях до перемоги України – більше зброї. Фото: колаж "Сьогодні"
Єдиний шлях до перемоги України – більше зброї. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні 106-й день повномасштабної війни з Росією. Окупанти наступають на Слов'янськ, українські військові освоюють західну техніку, а країни G7 обговорюють ліміти цін на російську нафту.

Сайт "Сьогодні" зібрав головні заяви української влади за 9 червня.

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Визнання Зеленського найвпливовішою людиною – це визнання всіх українців

Президент Володимир Зеленський зробив заяву під час участі у TIME100 Gala.

"Коли я дізнався, що саме мене визнали найвпливовішою людиною року, то сприйняв це як визнання того, що роблять усі наші люди – усі українці, які захищають свободу та незалежність нашої держави. Для мене честь бути лідером насамперед для цих людей", – заявив глава держави.

Зеленський зазначив, що цього року у топ-5 найвпливовіших, крім нього, – Ілон Маск, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, медичні працівники, які боролися з ковідом, та президент США Джозеф Байден.

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"І цей топ був складений у той час, коли в Європі йде найстрашніша війна за останні 77 років. Війна, яку ми поки що не можемо зупинити. Чому так? Чому ми не можемо зупинити кровопролиття? Чому наш вплив не працює на повну? І чому людина, яка взагалі не в нашому списку, тримає у заручниках мільйони людей?" – сказав він.

Президент розповів, що за 105 днів повномасштабної війни Росія застосувала проти українських міст вже близько 2 600 різних ракет. Більшість із них – проти цивільних об'єктів: підприємств, залізниці, мостів, університетів, навіть проти звичайних житлових будинків. Про те, що російський флот заблокував чорноморські порти України, і що світ опинився на порозі страшної продовольчої кризи.

"Ми не можемо відправляти на експорт нашу пшеницю, кукурудзу, олію та інші товари, які виконували стабілізаційну роль на глобальному ринку. А це означає, що може виникнути, на жаль, фізична нестача продуктів у десятках країн світу. Може початися голод для мільйонів людей, якщо продовжиться російська блокада Чорного моря", – сказав Зеленський.

Він також підкреслив, що через російську нафту, яка досі на глобальному ринку, черези гроші, які все ще переміщуються між глобальною фінансовою системою та російськими банками, загинули десятки тисяч людей.

Країни G7 обговорюють ліміти цін на російську нафту

Країни G7 обговорюють ліміти цін на російську нафту з метою скоротити доходи Росії. Про це повідомив голова Офісу президента України Андрій Єрмак у своєму Telegram-каналі.

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"Група Макфола-Єрмака пропонує як один з варіантів обмеження імпорту нафти використовувати спеціальний тимчасовий режим: регульований податок на імпорт нафти, контрольований режим продажів, спеціальний ескроу-рахунок, на який йтимуть гроші від російського імпорту, окремі механізми вартості для кожної категорії нафти та нафтопродуктів", – написав Єрмак.

Єдина мова, яку розуміє Росія – це мова сили

Спробувавши кров Європи один раз, Росія спробує випити її всю. Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у своєму Twitter.

"Залякати, принизити, пограбувати, поставити на коліна. Єдина мова, яку розуміє РФ – мова сили. Найбільший страх Кремля – єдність Заходу. Єдиний шлях до перемоги – більше зброї. Добро має мати можливість захищати себе", – написав він.

Запит ЗСУ на 155-мм артилерію виконано на 90%

Міністерство оборони виконало початковий запит від Збройних сил України щодо артилерії 155-мм калібру на 90%. Про це повідомив голова відомства Олексій Резніков у своєму Facebook.

За його словами, стовідсотково ця потреба буде закрита за тиждень-два.

"Але змінюються обставини на полі бою – збільшується потреба. Генштаб ЗСУ реагує на зміну оперативної обстановки – Міноборони змінює завдання своїй команді відповідно до запитів ГШ ЗСУ. Вже є чіткий план постачання артилерії до кінця липня", – зазначив він.

Міністр також додав, що американські та британські партнери незабаром нададуть Україні РСЗВ, якими наші воїни вже навчаються керувати.

"Навчання за деякими позиціями почалося ще в березні. Зараз підготовку проходять або почнуть найближчим часом понад 1,5 тисячі наших військових!" – розповів Резніков.

Російські окупанти наступають на Слов'янськ та Барвінкове

Російські окупанти зосереджують сили для наступу у напрямку населених пунктів Слов'янськ та Барвінкове. Крім того, на Донецькому напрямку РФ завдала ракетного удару в районі Краматорська. Ворог також обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Привілля, Устинівка, Гірське та Катеринівка. При цьому Росія зазнає величезних втрат в Україні. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

"На Слов'янському напрямку зусилля противника зосереджені на підготовці до продовження наступу у напрямку населених пунктів Слов'янськ та Барвінкове. Ворог здійснив обстріл цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Дібрівне, Комишуваха та Курулька", – йдеться у повідомленні.

Докладніше про ситуацію на фронті 9 червня розповів ведучий Олексій Бурлаков для каналу "Україна 4.5.0.":

Втрати російських окупантів становлять 31 700 осіб

З початку вторгнення в Україну російські окупанти вже втратили 31 700 солдатів та 1398 танків. Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 09.06 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 31700 (+200) осіб ліквідовано;
  • танків – 1398 (+5) одиниць;
  • бойових броньованих машин – 3438 (+9) одиниць;
  • артилерійських систем – 711 (+8) одиниць;
  • РСЗВ – 213 (+0) одиниць;
  • засобів ППО – 96 (+0) одиниць;
  • літаків – 212 (+0);
  • вертольотів – 178 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 562 (+3);
  • крилатих ракет – 125 (+0);
  • кораблів/катерів – 13 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2421 (+15) одиниця;
  • спеціальної техніки – 53 (+0).

Як раніше повідомляла британська розвідка, запаси високоточних ракет ЗС РФ серйозно вичерпались. Тому Росія зосередила зусилля своєї авіації на Донеччині.

Водночас українська розвідка дізналася, що російські військові готують плани втечі з України, оскільки командування не виводить їхні підрозділи із зони бойових дій та не надає навіть відпустки.

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1
Особовий склад 31700
Особовий склад
2
Танки 1398
Танки
3
ББМ 3438
ББМ
4
Артилерія 711
Артилерія
5
Засоби ППО 96
Засоби ППО
6
РСЗВ 213
РСЗВ
7
Літаки 212
Літаки
8
Гелікоптери 178
Гелікоптери
9
БПЛА 562
БПЛА
10
Кораблі/катери 13
Кораблі/катери
11
Транспорт 2421
Транспорт
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Рвався туди, де найстрашніше… Віктор Понятенко - боєць морської піхоти ВСУ. До війни - знаний боксер, чемпіон Європи серед молоді, срібний призер кубку України, майстер кулачних боїв. З перших днів війни - на фронті, в найгарячіших точках, куди сам завжди просився. Загинув від кулі ворога під час виконання бойового завдання.

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