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Росія повторює дії фашистської Німеччини: головні заяви влади за 22 червня

Богдан Приходько Богдан Приходько Провідний редактор Влада Сьогодні
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22 червня, 13:54
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РФ відтворює криваві сторінки історії та кожен крок нацистів
На Путіна чекає трибунал. Фото: колаж "Сьогодні"
На Путіна чекає трибунал. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні 119 день повномасштабної війни з Росією. Окупанти продовжують наступати на Слов'янськ, Кремль дублює дії нацистської Німеччини, а Україна набула статусу партнера-учасника ініціативи Тримор'я.

Сайт "Сьогодні" зібрав головні заяви української влади за 22 червня.

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Президент України до учасників телемарафону Embrace Ukraine – #StrivingTogether

Президент Володимир Зеленський звернувся до учасників благодійного телемарафону Embrace Ukraine – #StrivingTogether, що відбувся в Амстердамі та заявив, що до історичного рішення Європейського Союзу щодо України залишилося кілька днів.

"Я впевнений, що ні в кого з нас, ні в кого з вас немає сумнівів, що Україна має отримати позитивне рішення. Ми на це заслужили! І заслужили не лише нашою сміливістю та боротьбою за свободу", – сказав Зеленський.

Президент зазначив, що напад Росії на Україну відновив у пам'яті українців найгірші сторінки історії.

"Російські бомби руйнують міста. Російські солдати вбивають тисячі мирних людей. Російська держава здійснює навіть масову депортацію українців. Що це таке? Це атака Росії проти всієї вільної Європи, проти наших спільних цінностей. Проти людських прав, верховенства права та конвенцій, які захищають кожну людину у Європі та світі. Ми не дозволимо зруйнувати наші цінності!" – наголосив український лідер.

Глава держави також розповів, що Україна розширює простір дії європейських цінностей, – парламент ратифікував Стамбульську конвенцію.

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"І який би тиск не чинила Росія, ми все одно впевнені, що майбутнє Європи – безумовно, світле та вільне, тому що ми всі разом його захищаємо! Я вдячний усім, хто підтримує нас. Дякую тобі за цю щирість, Амстердам! Чекаємо на позитивне європейського рішення для України!" – підсумував Зеленський.

Ірландія заморозила російські активи

Ірландія заморозила російські активи на суму 1,72 мільярда євро. Про це повідомив голова Офісу президента України Андрій Єрмак в своєму Telegram-каналі.

"У рамках санкцій було заарештовано елітну нерухомість, яхти, приватні літаки та фінансові активи росіян. Не так давно я виступав у парламенті Ірландії, де ми обговорювали посилення санкційного тиску на Росію. Дякую нашим друзям", – написав Єрмак.

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Росія відтворює кожен крок нацистів

Росія повторює події фашистської Німеччини. Про це написав радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в своєму Twitter.

"Скидати бомби о 4:30. Заборонити слово "війна". Звинуватити в агресії інші країни. Психіатри майбутнього досліджуватимуть, як Росія, що роками вибудовувала культ Другої світової війни, почала відтворювати криваві сторінки історії та кожен крок нацистів. Назву останнього розділу всі знають – трибунал", – зазначив Подоляк.

Україна набула статусу партнера-учасника ініціативи Тримор'я

Країни-учасники Ініціативи трьох морів, відомої як Тримор'я, створили новий формат партнерства та надали Україні статусу партнера-учасника. Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков у своєму Twitter.

"Україна набула статусу партнера-учасника Ініціативи трьох морів. Наша країна приєдналася до Австрії, Болгарії, Хорватії, Чехії, Естонії, Угорщини, Латвії, Литви, Польщі, Румунії, Словаччини, Словенії. Для нас велика честь бути в такій компанії", – написав Резніков.

Окупанти атакують Слов'янськ та обстрілюють Харків

Російські окупанти продовжують наносити ракетні та авіаційні удари по об'єктах військової та цивільної інфраструктури на території України. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Агресор здійснював інтенсивні артилерійські обстріли українських позицій поблизу Харкова, Старого Салтова, Рубіжного та Чепіля. Крім того, ворог обстріляв зі ствольної та реактивної артилерії цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Українка, Петрівка, Шевельівка, Базалі", – йдеться у повідомленні.

Також наголошується, що ворог наступає на Слов'янськ і веде обстріл із реактивних систем залпового вогню неподалік Нової Дмитрівки, Осинівки, Курульки, Іванівки та Адамівки. Крім того, противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямах з метою виходу на адміністративні кордони Луганської області. Ворог намагається встановити повний контроль над містом Сєвєродонецьк, блокувати підрозділи Сил оборони у районах населених пунктів Борівське та Воронове.

Докладніше про ситуацію на фронті розповів телеведучий Олексій Бурлаков для каналу "Україна 4.5.0.":

Втрати російських окупантів становлять 34 230 осіб

З початку вторгнення в Україну російські окупанти вже втратили 34 230 солдатів та 1496 танків. Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 22.06 орієнтовно становлять:

  • особового складу 34 230 (+130) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 1496 (+0) од.
  • бойових броньованих машин ‒ 3614 (+8) од.,
  • артилерійських систем – 752 (+0) од.,
  • РСЗВ – 239 (+0) од.,
  • засобів ППО – 99 (+1) од.,
  • літаків – 216 (+0) од.,
  • вертольотів – 182 (+1) од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 614 (+3),
  • крилатих ракет – 137 (+0),
  • кораблів/катерів – 14 (+0) од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2543 (+6) од.,
  • спеціальної техніки – 60 (+1).

Раніше ми повідомляли, що ЗСУ потужно вдарили по окупантах на сході.

Також нагадаємо, Маляр пояснила, чому посилилися обстріли Харкова.

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1
Особовий склад 34530
Особовий склад
2
Танки 1507
Танки
3
ББМ 3637
ББМ
4
Артилерія 756
Артилерія
5
Засоби ППО 99
Засоби ППО
6
РСЗВ 241
РСЗВ
7
Літаки 216
Літаки
8
Гелікоптери 183
Гелікоптери
9
БПЛА 622
БПЛА
10
Кораблі/катери 14
Кораблі/катери
11
Транспорт 2553
Транспорт
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Герої не вмирають!

Позивний “Звір”... Михайло Завірюхін - син легендарного розвідника-героя Ігоря Завірюхина, ім’ям якого названо вулицю в Броварах. З перших днів вторгнення пішов добровольцем у ЗСУ. Загинув під Сєвєродонецьком, виконуючи бойове завдання.

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