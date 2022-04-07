Росія намагається взяти під контроль весь Донбас: головні заяви української влади за 7 квітня

Українські військові нещадно знищують російських окупантів

Російські окупанти намагаються захопити Донбас, але одержують жорстку відсіч. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні 43-й день повномасштабної війни із Росією. Окупанти намагаються взяти під контроль Донбас, але бійці ЗСУ нещадно знищують ворога. Триває боротьба з агресією Росії та на дипломатичному фронті.

Сайт "Сьогодні" зібрав головні заяви української влади за 7 квітня.

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Зеленський виступив перед парламентом Греції

Президент України Володимир Зеленський виступив перед парламентом Греції, почавши свою промову зі згадки Маріуполя, при цьому неодноразові згадував греків, що там проживають.

"Не минає і дня, щоб я не прокидався з думками у Маріуполі. На околицях Маріуполя проживає 100 тисяч людей. Російські військові все руйнують, вони розбомбили лікарні, пологові будинки і навіть міський театр. Маріуполь не повинен стати Фермопілами. Свобода чи смерть говорили ваші революціонери, ми говоримо те саме сьогодні", – заявив Зеленський.

Президент України також розповів про Одесу, друге обложене місто з безліччю греків, які там проживають.

"Після Маріуполя окупанти хочуть знищити Одесу", – заявив Зеленський.

Він також наголосив, що російські окупанти масово депортують громадянське населення України.

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"Вони думають, що залишаться безкарними. Ми маємо їх покарати. Тут було створено Дружнє суспільство, я вірю, що нове Дружнє суспільство може бути створене в Греції для порятунку України та еллінізму в Україні", – сказав український президент.

Він також показав грецькому парламенту відео свідчень грецьких емігрантів, що борються проти російського вторгнення.

Зеленський заявив, що російські банки не повинні заробляти на світовій системі.

"Ми маємо зачинити перед ними двері. Вони використовують гроші, які вони заробляють, щоб будувати ракети. Нам потрібна зброя, броня, ПТРК. Лише тоді ми зможемо врятувати Україну. Я переконаний, що ми принесемо мир в Україну, і тих, хто вчинив злочини проти українців, греків, мирних жителів, буде притягнуто до відповідальності. Ми переможемо разом та відбудуємо Маріуполь", – підсумував Зеленський.

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Зеленський доручив терміново відновити інфраструктуру звільнених міст Київської області

Президент України Володимир Зеленський поставив завдання у найкоротший термін відновити інфраструктуру звільнених від окупантів населених пунктів Київської області. Про це повідомив заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко на своїй сторінці у Facebook.

"Президент поставив завдання у найкоротші терміни відновити інфраструктуру міст. Адже з Другої Світової війни Київська область не бачила стільки жахів та руйнувань. Наразі у зруйнованих містах та селах працює ДСНС України. Рятувальники безперервно продовжують розбирати завали будівель. У Бородянці зруйновано більшу частину міста , під завалами, мабуть, ще є люди.Буча, Гостомель, Ірпінь, Бородянка – наші міста-герої, де живуть наші люди-герої… Усі, хто вистояв страшний час окупації, всі, на жаль, залишилися там навіки – ми ніколи не пробачимо росії цей військовий злочин і ніколи не забудемо", – заявив Тимошенко.

МЗС назвало цинічною пропозицію Орбана провести "мирні переговори" України та РФ в Угорщині

Спікер Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко у світлі останніх заяв керівництва Угорщини про готовність платити за російський газ у рублях, що дасть РФ ресурси для продовження війни проти України, назвав цинічною пропозицію прем'єр-міністра Віктора Орбана провести "мирні переговори" України та Росії у Будапешті.

"Якщо Угорщина справді хоче допомогти припинити війну, ось як це можна зробити: припинити руйнувати єдність у ЄС, підтримувати нові антиросійські санкції, надати Україні військову допомогу, не створювати додаткових джерел для фінансування російської військової машини", – написав Ніколенко. своїй сторінці у Facebook.

Спікер МЗС наголосив, що передвиборча кампанія правлячої партії Угорщини була побудована на залякуванні угорців нібито загрозою поширення війни на їхню територію.

"Очевидно, після виборів у Будапешті перейшли до наступного етапу – допомогти Путіну продовжувати його агресію проти України, цивілізованого миру та християнських цінностей", – заявив Ніколенко.

Він розкритикував керівництво Угорщини за небажання визнати незаперечну відповідальність РФ за звірства у Бучі, Ірпені, Гостомелі – за його словами, цим Будапешт заохочує Росію до нових звірств проти українців.

Зеленський веде переговори щодо надання Україні важкої зброї

Президент України Володимир Зеленський щоденно веде переговори з міжнародними партнерами щодо надання нашій державі важкої зброї. Про це заявив прес-секретар глави держави Сергій Нікіфоров в ефірі телемарафону UA разом.

"Пріоритет зараз – це зброя. Ми вже не говоримо, летальна чи не летальна, важка зброя. Тільки така може переламати перебіг війни. Усі, хто може з цим допомогти, до всіх президент телефонує щодня, наполягає на тому, що тільки зброя на цьому етапі може зіграти свою вирішальну роль", – сказав Никифоров.

За його словами, Зеленський щодня здійснює багато дзвінків. І це вже не тільки офіційні телефонні переговори за всіма протокольними правилами, як було раніше, а просто через різні месенджери, просто по телефону.

"Це вже така рутина щоденна, про яку ми навіть не завжди пишемо твіти, не завжди повідомляємо", – додав речник президента.

Сергій Никифоров: "Зеленський щодня веде переговори щодо надання Україні важкої зброї" / Фото: Офис Президента Украины

Росія хоче встановити контроль над територіями Донбасу

Російські окупанти зосереджують основні зусилля на підготовці до наступу на сході України, щоби встановити повний контроль над територіями Донецької та Луганської областей. Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ на ранок 6 квітня.

"Ворог продовжує активні дії на Слобожанському, Донецькому, Південнобузькому та Таврійському напрямах. На Слобожанському напрямку противник блокує місто Харків і здійснює артилерійські обстріли. На Донецькому та Таврійському напрямах ворог продовжує артилерійські обстріли населеного пункту Попасна. Мета — відновлення наступу на Рубіж Також окупанти безуспішно намагалися прорвати оборону підрозділів наших військ у районі населеного пункту Новотошківське", – йдеться у повідомленні.

У Генштабі ЗСУ також зазначили, що окупанти продовжують проводити насильницькі дії щодо цивільного населення на тимчасово зайнятих територіях. Примусово виселяють мешканців Маріуполя у тимчасово окуповані райони Донецької області. Водночас, частина військовослужбовців РФ відмовляються брати участь у подальших бойових діях на території України.

"Угруповання Повітряних Сил ЗСУ за попередню добу вразило три повітряні цілі: крилату ракету, БПЛА та бойовий літак. Авіація Повітряних Сил продовжувала завдання ракетно-бомбових ударів по військам окупантів", – підсумували у відомстві.

Втрати російських окупантів становлять 18600 осіб

За шість тижнів війни втрати російських окупантів становлять 18 900 осіб, 150 літаків, 135 вертольотів, знищено майже 700 танків Про це повідомила прес-служба Міністерства оборони України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 07.04 орієнтовно склали:

особового складу – близько 18 900 осіб;

танків – 698;

бойових броньованих машин – 1891;

артилерійських систем – 332;

РСЗВ – 108;

коштів ППО – 55;

літаків – 150;

вертольотів – 135;

автомобільної техніки – 1358;

кораблі/катери – 7;

цистерн із ПММ – 76;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 111;

спеціальна техніка – 25;

пускові установки ОТРК/ТРК – 4.

Узгоджено 10 гуманітарних коридорів

Станом на 7 квітня погоджено 10 гуманітарних коридорів. Про це заявила віце-прем'єр-міністр України Ірина Верещук.

За її словами, узгоджені наступні коридори:

Донецька область:

▪ Маріуполь – Запоріжжя (на власному транспорті).

Запорізька область:

На власному транспорті та автобусами:

▪ Бердянськ – Запоріжжя.

▪ Токмак – Запоріжжя.

▪ Мелітополь – Запоріжжя.

На власному транспорті:

▪ Енергодар – Запоріжжя.

Луганська область:

▪ Сєвєродонецьк – Бахмут, місце зборів: проспект Хіміків, 28.

▪ Лисичанськ – Бахмут, місце зборів: РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324.

▪ Попасна – Бахмут, місце зборів: вул. Першотравнева, 42.

▪ с. Гірське – Бахмут, місце зборів: вул. Гагаріна, 13.

▪ Рубіжне – Бахмут.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що окупанти знову зірвали евакуацію з Рубіжного.

Також ми інформували, що голова Луганської ОВ Сергій Гайдай закликав місцевих жителів якомога покинути Луганську область, оскільки практично всі населені пункти перебувають під вогнем окупантів.