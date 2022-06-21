Росія здатна напасти на ще одну країну – Жданов

За словами військового експерта, влада РФ любить зробити такий політичний жест, який суперечить всій логіці

Олег Жданов розповів, яку країну Путін ще хоче захопити. Фото: колаж "Сьогодні"

Російська Федерація здатна напасти Литву. Країна-агресор цілком здатна на такий крок. Влада РФ любить зробити такий політичний жест, який суперечить всій логіці, а потім змушувати НАТО до якихось активних дій.

Про це повідомив військовий експерт Олег Жданов в інтерв'ю Володимиру Полуєву на YouTube-каналі "Україна 24".

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"Ось дивіться, Фінляндія ще офіційно не подала заявку, а її повітряний простір порушує російська авіація. І показують, що, мовляв, будете в НАТО, то ми ще гірше зробимо. Так само і тут, країни Балтії, особливо Литва та Естонія, можуть зазнавати провокаційних дій з боку Росії", – сказав експерт.

У Держдумі РФ хочуть скасувати визнання незалежності країни-союзниці України

До Державної думи Росії внесено законопроєкт про скасування визнання незалежності Литви. Автором документа виступив член політради правлячої партії "Єдина Росія", депутат Євген Федоров.

Законопроєктом пропонується "постанову Державної Ради СРСР від 6 вересня 1991 року № ДС-1 "Про визнання незалежності Литовської Республіки" скасувати".

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Таке рішення Федоров пояснює тим, що визнання Литви незалежною державою суперечило конституції СРСР.

"Зважаючи на те, що відповідно до статті 67.1 конституції Росії "Російська Федерація є правонаступником Союзу РСР на своїй території", постанова Державної Ради СРСР № ГС-1 підлягає скасуванню", – пише депутат.

Зазначимо, що Євген Федоров є координатором профашистської організації "Національно-визвольний рух" (НВД). Депутат відомий гучними заявами на адресу Заходу – про те, що РФ після розвалу СРСР стала американською колонією, що співак Віктор Цой був агентом спецслужб США та іншими.

Раніше ми розповідали, що тимчасову повірену у справах Литви Віргінію Умбрасене викликали до Міністерства закордонних справ Росії через заборону на залізничний транзит вантажів через територію Литви в Калінінградську область. Про це повідомила пресслужба МЗС РФ у понеділок, 20 червня.

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Крім того, Литовські залізниці від суботи, 18 червня, припинили транзит санкційних вантажів між Калінінградською областю та основною територією Росії.