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Росія погрожує світу одразу кількома кризами: головні заяви влади за 8 липня

Богдан Приходько Богдан Приходько Провідний редактор Влада Сьогодні
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8 липня, 14:09
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Поставити Росію на місце – глобальне завдання номер один
Путін загрожує світові продовольчою та енергетичною кризами. Фото: колаж "Сьогодні"
Путін загрожує світові продовольчою та енергетичною кризами. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні триває 135-й день повномасштабної війни з Росією. Окупанти продовжують атакувати на Донбасі, у Київ прибув командувач британської армії, а Росія погрожує світові продовольчою та енергетичною кризами.

Сайт "Сьогодні" зібрав головні заяви української влади за 8 липня.

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Ситуація на Донбасі дуже важка

Ситуація на Донбасі сьогодні найскладніша через те, що ворог має перевагу у озброєнні. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю американському телеканалу СNN.

"У нас різна ситуація по всій державі. Найскладніша – саме на Донбасі. У них більше артилерії, у них більше РСЗВ. У них більше жертв, але вони не рахують як техніку, так і не рахують жертв. Ми рахуєємо наших людей. Ми робимо все, щоб максимально зберегти людей. Це наша зброя, наш народ – наша зброя", – сказав Зеленський.

До Києва прибув командувач армії Великої Британії

До Києва прибув командувач британської армії Ентоні Радакін. Про це повідомив глава Офісу президента України Андрій Єрмак у своєму Telegram-каналі.

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"На зустрічі з ним ми обговорили стратегічні питання подальшої співпраці та матеріально-технічної допомоги. Я наголосив на важливості важкого озброєння в цій війні. Нам його потрібно більше і якнайшвидше. Ефективність західної зброї вже видно на полі бою", – написав Єрмак.

У Київ прибув командувач британської армії Ентоні Радакін
У Київ прибув командувач британської армії Ентоні Радакін / Фото: Генеральний штаб ЗСУ

Війною у Кремлі вважають сталінську математику – 20 мільйонів втрат

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк прокоментував слова президента Росії про те, що армія РФ ще не розпочинала активних бойових дій в Україні. Відповідну заяву Подоляк зробив у своєму Twitter.

"37 тисяч загиблих російських військових +12 тисяч бійців приватних військових компаній. Загальні санітарні втрати – 98-117 тис. осіб. Ліквідовано 10 генералів. Перетворено на металобрухт 1605 танків, 405 літаків/вертольотів. Росія ще не починала воювати? Війною в Кремлі вважають тільки сталінську математику – 20 мільйонів втрат?" – написав він.

Михайло Подоляк: "Війною у Кремлі вважають сталінську математику – 20 мільйонів втрат"
Михайло Подоляк: "Війною у Кремлі вважають сталінську математику – 20 мільйонів втрат"

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Росія погрожує світові продовольчою та енергетичною кризами

Росія погрожує світові продовольчою та енергетичною кризами. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в своєму Twitter.

"Виступив сьогодні на міністерській зустрічі G20 і закликав до рішучої глобальної відповіді на російську агресію, яка погрожує світові продовольчою та енергетичною кризами. Поставити Росію на місце – глобальне завдання номер один, і сьогоднішня зустріч довела це", – написав Кулеба.

Дмитро Кулеба виступив на міністерській зустрічі G20 і закликав до рішучої відповіді на російську агресію. Фото: Twitter
Дмитро Кулеба виступив на міністерській зустрічі G20 і закликав до рішучої відповіді на російську агресію. Фото: Twitter

Ворог має частковий успіх на Донбасі

Російські окупанти продовжують бойові дії і мають невеликий успіх у наступальних діях у напрямку Веселої Долини, а також у районі населеного пункту Спірне. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ на своїй сторінці у Facebook.

"На Бахмутському напрямку противник здійснював обстріли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Бахмут, Спірне, Івано-Даріївка, Берестове, Покровське, Вершина, Володимирівка, Зайцеве, Кодема, Клиново та Нью-Йорк. Також завдав авіаційних ударів по ТЕС", – йдеться у повідомленні.

Також наголошується, що на Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках тривають перестрілки вздовж лінії зіткнення мінометами, танками, ствольною та реактивною артилерією. Ворог завдав авіаударів неподалік Василівки, Авдіївки, Новоселівки, Веселого та Новомихайлівки.

Докладніше про ситуацію на фронті розповів телеведучий Олексій Бурлаков для каналу "Україна 4.5.0.":

Втрати російських окупантів становлять 36 900 осіб

З початку вторгнення в Україну російські окупанти вже втратили 36 900 солдатів та 1602 танки. Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 08.07 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 36900 (+250) осіб ліквідовано;
  • танків – 1637 (+35);
  • бойових броньованих машин – 3811 (+14);
  • артилерійських систем – 828 (+13);
  • РСЗВ ‒ 247 (+0);
  • засобів ППО – 107 (+0);
  • літаків – 217 (+0);
  • вертольотів – 187 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 669 (+2);
  • крилаті ракети – 155 (+0);
  • кораблі/катери ‒ 15 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2685 (+20);
  • спеціальна техніка – 66 (+0).

У Генштабі повідомили, що найбільших втрат противник зазнав на Краматорському напрямку.

Ситуація в Україні 8 липня

  • Російські загарбники не припиняють обстріл мирних українських міст. У Миколаєві знову чути вибухи.
  • Російські війська в Україні "роблять паузу", щоб "відпочити і відновити боєздатність".
  • ЗСУ на півдні України ліквідували 12 російських окупантів. Крім того, вдалося знищити склад боєприпасів та ворожу техніку.

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Дані на 09:00 8 липня
1
Особовий склад 36900
Особовий склад
2
Танки 1637
Танки
3
ББМ 3811
ББМ
4
Артилерія 828
Артилерія
5
Засоби ППО 107
Засоби ППО
6
РСЗВ 247
РСЗВ
7
Літаки 217
Літаки
8
Гелікоптери 187
Гелікоптери
9
БПЛА 669
БПЛА
10
Кораблі/катери 15
Кораблі/катери
11
Транспорт 2685
Транспорт
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Герої не вмирають!

Спіймав гранату - і повернув ворогам… Юліан Ступак - лейтенант, командир взводу 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр». Під час однієї з атак росіян спіймав кинуту в його окоп гранату і нею ж знищив ворогів… Загинув під час виконання бойового завдання у Харківській області, прикриваючи побратимів. Йому був лише 21 рік. Герой України. Посмертно.

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