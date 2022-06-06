Росія погрожує ядерним ударом по Чорногорії: головні заяви влади за 6 червня

Країнам, які дають притулок російському капіталу, є про що подумати

У Росії пригрозили ядерним ударом країнам, які не пропустили літак глави МЗС Росії Сергія Лаврова до Сербії. Серед таких країн – Чорногорія. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні 103-й день повномасштабної війни із Росією. Окупанти продовжують штурмувати Сєверодонецьк, група Єрмака-Макфола представила шляхову карту індивідуальних санкцій проти РФ, а тим часом Росія загрожує Чорногорії ядерним ударом.

Сайт "Сьогодні" зібрав головні заяви української влади за 6 червня.

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Президент України розповів про робочу поїздку до Запорізької, Луганської та Донецької області

Президент Володимир Зеленський звернувся до громадян у ніч на 6 червня і розповів, що здійснив робочу поїздку у Запорізьку, Луганську та Донецьку області.

"Багато роботи було. Нескінченна доба. Підтримав наших військових, нагородив найкращих. Заслухав доповідь. Були на позиціях", – зазначив Зеленський.

Він також додав, що провів зустрічі із місцевими чиновниками, керівництвом поліції та СБУ, а також місцевими жителями.

"Зустрівся з маріупольцями, яким вдалося виїхати з міста живими та з дітьми. Тут їх зустріла Хортиця. По-людськи і тепло. Умови – бачив – тимчасові, але непогані. Зрозумів їх складні питання. Думаю, вирішимо. У кожної сім'ї – своя історія. Більшість було без чоловіків, у когось чоловік пішов воювати, у когось – у полоні, у когось, на жаль, загинув. Просто трагедія, ні вдома, ні близької людини, але треба жити заради дітей – вони серед нас", – наголосив президент.

Український лідер також розповів, що побував у Лисичанську та Соледарі.

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"Пишаюся кожним і кожною, кого зустрів, кому потиснув руку, з ким спілкувався, кого підтримав. Усім нам – перемоги", – підсумував Зеленський.

За допомогою UNITED24 зібрали понад 1,5 мільярда гривень

Понад 1,5 мільярда гривень вдалося зібрати за чотири тижні на онлайн-платформі UNITED24. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський своєму Facebook.

"Дякую національній збірній України з футболу, учасникам благодійного телемарафону Save Ukraine – #StopWar, благодійного аукціону у Вашингтоні та всім, хто долучається до ініціативи. Кожен внесок має значення для перемоги України", – написав глава держави.

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Венесуельська нафта замінить російську на ринку Європи

США дозволили італійській нафтовій компанії Eni SpA та іспанській нафтовій компанії Repsol SA постачати венесуельську нафту до Європи. Таким чином, венесуельська нафта замінить російську на ринку, імпорт якої обмежений ембарго. Про це повідомив голова Офісу президента України Андрій Єрмак в своєму Telegram-каналі.

Він також додав, що США чітко дали зрозуміти, що не підуть на зняття санкцій в обмін на зняття російської блокади з українських портів для вивезення зерна.

"Жоден російський шантаж не спрацює. Зняття блокади вирішуватиметься в інших форматах. Я вже казав, що військові конвої країн-партнерів для танкерів можуть зняти це питання", – написав Єрмак.

Росія загрожує ядерним ударом Чорногорії

У Росії загрожують завданням ядерного удару по Чорногорії через не пропуск літака міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова та зраду "спільної історії". Про це повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в своєму Twitter.

"Спільна історія Росії та Чорногорії? Це про вілли чиновників на Адріатичному узбережжі чи яхти у місцевих маринах? Країнам, які дають прихисток російському капіталу, є про що подумати", – написав Подоляк.

Раніше гендиректор "Роскосмосу" Дмитро Рогозін пригрозив ракетою "Сармат" країнам, які не пропустили літак глави МЗС Росії Сергія Лаврова до Сербії. Серед таких країн – Чорногорія.

Група Єрмака-Макфола представила дорожню карту індивідуальних санкцій проти РФ

Міжнародна робоча група на чолі з Андрієм Єрмаком і Майклом Макфолом представила Дорожню карту індивідуальних санкцій проти Росії . Про це повідомила прес-служба Офіс президента України.

Зазначається, що завдання індивідуальних санкцій полягає у посиленні тиску на керівні еліти путінського режиму, що призведе до припинення війни Росії проти України. Зокрема, пропонується, щоби під санкції потрапили: олігархи, вищі чиновники, ключовий менеджмент компаній, включаючи іноземців, російські пропагандисти, керівництво політичних партій, члени сімей та довірені особи всіх цих людей. Також запропоновано розглянути запровадження індивідуальних санкцій щодо всіх російських спортсменів.

"Група пропонує накласти санкції на тих осіб, щодо яких це можна зробити швидше та ефективніше. Тобто передбачається вибирати категорії осіб, проти яких персональні санкції демократичного світу стануть болючими", – йдеться у повідомленні.

Окупанти штурмують Северодонецьк та обстрілюють позиції ЗСУ на Донбасі

Російські окупанти продовжують штурмувати Северодонецьк . Також загарбники активно обстрілюють наші позиції на Донецькому напрямі. При цьому вороги зазнають величезних втрат і не просуваються вперед. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

"Окупанти продовжують штурмувати Северодонецьк. На Северодонецькому напрямку ворог обстрілював наші війська з мінометів та артилерійських систем різного типу. Постраждала також цивільна інфраструктура в районах населених пунктів Метелкіне, Борівське, Устинівка, Тошківка та інші", – йдеться у повідомленні.

Також наголошується, що на Донецькому напрямку підрозділи агресора здійснюють вогневу поразку позицій наших військ вздовж усієї лінії зіткнення. Ворог завдав ракетно-авіаційних ударів по Слов'янську, Лисичанську та Оріхову.

"На Лиманському напрямку за підтримки артилерії противник веде наступальні дії в районі Святогірська. Також ворог веде штурмові дії у напрямку населених пунктів Щурово та Старий Караван. І там, і там продовжуються бойові дії", – розповіли у Генштабі.

Докладніше оперативне зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 6 червня озвучив ведучий Олексій Бурлаков для каналу "Україна 4.5.0." : на білоруському кордоні продовжують розташовуватись російські війська, обстріли продовжуються по всій лінії фронту, ворог намагається захопити Святогірськ і продовжує атаки у Северодонецьку, авіація РФ цілить по цивільних об'єктах на Донбасі.

Втрати російських окупантів становлять 31250 осіб

З початку вторгнення в Україну російські окупанти вже втратили 31 250 солдатів та 1386 танків. Про це повідомила прес-служба Міністерства оборони України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 06.06 орієнтовно склали:

особового складу – близько 31250 (+100) осіб ліквідовано;

танків – 1386 (+5) одиниць;

бойових броньованих машин – 3400 (+8) одиниць;

артилерійських систем – 690 (+4) одиниць;

РСЗВ – 207 (+0) одиниць;

коштів ППО – 96 (+1) одиниць;

літаків – 211 (+1) одиниць;

вертольотів – 176 (+1) одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 551 (+3);

крилатих ракет – 125 (+3);

кораблів/катерів – 13 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 2395 (+35) одиниць;

спеціальної техніки – 53 (+0).

Найбільші втрати противник зазнав на Слов'янському напрямі.

Телеведучий Олексій Бурлаков повідомив канал "Україна 4.5.0." втрати ворога станом на 6 червня: ще 100 солдатів РФ знищено за добу, а також 1 літак і 1 вертоліт, 5 танків та 8 БМП.

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