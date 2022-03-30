Росія виводить з України поламану техніку – Генштаб

За добу лише в одній військовій частині поховали 200 російських солдатів

Дуже багато техніки окупантів вийшло з ладу під час "переможного" марш-кидка / Колаж "Сьогодні"

У середу, 30 березня, на 35-ту добу героїчного протистояння українського народу російському військовому вторгненню супротивник продовжував вести бої, не залишав спроб прориву нашого захисту та вивозив свою техніку.

Про це йдеться у свіжому зведенні Генерального штабу Збройних сил України, опублікованому у Фейсбуці.

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Ситуація у регіонах

Генштаб підтвердив інформацію, що з території Київської та Чернігівської областей відбувається часткове відведення окремих підрозділів збройних сил Російської Федерації.

"Ворог має суттєві труднощі з введенням до бойового складу техніки, що знімається з довгострокового зберігання. Так, за наявною інформацією, у 163-у танковому полку зі складу 150-ї мотострілецької дивізії виявлено значну кількість непрацездатної техніки. Противником розглядається можливість транспортування несправної техніки на тимчасово окуповані території Донецької області за допомогою тягачів для подальшого її відновлення", – йдеться у повідомленні Генштабу.

Втрати супротивника

За наявною інформацією Генштабу, 28 березня у пункті постійної дислокації 83-ї окремої десантно-штурмової бригади армії Росії відбулася церемонія прощання з загиблими військовослужбовцями. Їхня кількість орієнтовно становить 200 осіб.

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Роль Білорусі

"Самопроголошене керівництво Республіки Білорусь продовжує заперечувати участь у війні проти України, безперешкодно надаючи території для розміщення підрозділів збройних сил Російської Федерації, аеродромну та транспортну мережі, а також місця для розташування пускових установок крилатих та балістичних ракет. Водночас у відповідності до міжнародних правових актів, як агресор може розглядатися "країна, яка надає свій повітряний простір, свою територію для завдавання ударів по третій країні", – йдеться у зведенні.

Також Білорусь надає російським окупантам можливість користуватися мережею лікувальних закладів на своїй території. В останню добу до населеного пункту Наровля Гомельської області з території України було доставлено велику кількість поранених російських військовослужбовців.

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