Російська еліта починає панікувати: головні заяви української влади за 8 квітня

Росія вже не має шансів перемогти у війні з Україною

Усередині російської еліти зароджуються розбіжності та починають переважати панічні настрої. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні 44-й день повномасштабної війни із Росією. Окупанти продовжують наносити ракетні удари по мирними мешканцями нашої країни і намагаються прорватися на Донецькому напрямку. Тим часом Україна просить Захід чинити сильніший тиск на російського агресора.

Сайт "Сегодня" зібрав головні заяви української влади за 8 квітня.

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Зеленський виступив у парламенті Фінляндії

Президент України Володимир Зеленський виступив із відеозв'язку з Києва в парламенті Фінляндії. Своє звернення до політиків він почав із розповіді про черговий терористичний акт, вчинений Російською Федерацією.

"Російські окупанти вдарили по простому залізничному вокзалу у Краматорську . Там немає військових, є свідки, відео, немає людей. Щонайменше, три десятки загиблих та три сотні поранених. Отак Росія прийшла захищати український Донбас" , – заявив український лідер.

Президент зазначив, що Росія збирає проти України всіх, кого лише може.

"Кого ми тільки не бачили серед їхніх військових – і досвідчених вбивць і хлопців 2003 року народження. Ніхто з них не зміг пояснити, навіщо вони прийшли до нас з особливою жорстокістю. У полон здається меншість – більшість продовжує воювати, так що часто думаєш, це люди взагалі? – сказав Зеленський.

Він також розповів, що російські загарбники продовжують атакувати мирних громадян України.

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"Вчора окупанти вдарили з градів по трьом дітям та 11 дорослим посеред Каховського водосховища, які намагалися втекти. Вони знали, що на вокзалі просто люди, і все одно вдарили ракетами. Є купа прикладів машин із людьми, які просто переїхали танками, розчавили живцем. Вони роблять Бучі від Харкова до Херсона щодня... Якщо вони отримають наказ увірватися до вас – вони зроблять те саме... Нам кажуть, що ми повинні ще почекати літаки... Почекати, коли гинуть люди... Чи відповідати за смерті українців ті, хто вбиває українців і змушує чекати? – заявив президент.

Він також подякував уряду Фінляндії за надання Україні оборонної зброї.

"Ви моральний зразок у нашій коаліції. Але я прошу вас… нам потрібна зброя, яка є у ваших партнерів по ЄС. Потрібні санкції, санкційний коктейль, який забудеться як "коктейль Молотова". Закликаю вас тиснути. Потрібно ізолювати ріс банки від світової системи "Не можна обмежуватися, свобода не виживе, якщо залишити канали підживлення тиранії. Потрібно ввести ембарго на поставки енергоресурсів з Росії. Рішення має з'явитися, світ знає формати, як це зробити. Європа не готова? Це все одно доведеться зробити. Поки можна накопичувати кошти без" доступу до них Росії, доки вона не поверне світ. Світ це однакова цінність для всіх. Війна – це однакове зло для всіх", – підсумував Зеленський.

Володимир Зеленський: "Світ – це однакова цінність для всіх. Війна – це однакове зло для всіх" / Фото: Офис Президента Украины

Російська еліта починає панікувати

Усередині російської еліти зароджуються розбіжності та починають переважати панічні настрої. Про це в ефірі телемарафону заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

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Подоляк зазначив, що прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков визнав, що Росія зазнає великих втрат у війні проти України і, що з так званою "спецоперацією" щось пішло не так, як планувалося.

" Це все нервова реакція РФ та російської еліти. Росія бачить, що з точки зору подій на фронтах у них немає жодної переваги. У останні два тижні російські топи, російська номенклатура та політичні еліти постійно роблять якісь дивні заяви, тобто видно, що вони дуже сильно нервують. Вони взагалі не розуміють, що відбувається", – сказав Подоляк.

Він зазначив, що вже майже півтора місяці йде війна, і росіяни вже взагалі не мають шансів перемогти в цій війні так, як вони собі це планували, "зі своїми великими понтами".

Михайло Подоляк: "Російські еліти дуже нервують" / Фото: Офис Президента Украины

Словам Пєскова вірити не можна

В той же час прес-секретар президента України Володимира Зеленського Сергій Нікіфоров у коментарі Sky News заявив, що словами Дмитра Пєскова про те, що він сподівається на завершення війни "найближчими днями, в найближчому майбутньому" завдяки переговорам, не варто вірити.

"Перед початком повномасштабного вторгнення представники РФ заявляли, що не мають наміру атакувати Україну. Але вони планували атакувати Україну. Вся ця брехня, яку неодноразово озвучували росіяни, виявилася неправдою. Чи є зараз підстави вірити пану Пєскову? Я в цьому дуже сумніваюся", – зазначив. він.

Сергій Нікіфоров: "Словам Пєскова не варто вірити" / Фото: Офис Президента Украины

У Білорусі шукають "добровольців" для війни в Україні

У Білорусі відбирають про добровольців для комплектування нових підрозділів приватної військової компанії. Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ на ранок 8 квітня.

"Війська Білорусі готуються на полігонах по всій території країни. До чотирьох БТГ залучено для виконання завдань щодо посилення охорони українсько-білоруського кордону. Досі існує ймовірність ракетних та авіаційних ударів з Білорусі по об'єктах в Україні", – повідомили у Генштабі.

Також зазначається, що продовжується російський штурм з більшості напрямків. Основні зусилля росіян – на захопленні Маріуполя, веденні наступу в районі Ізюму, прорив на Донецькому напрямку. Росіяни зосереджують зусилля на взятті під контроль населених пунктів Попасна, Рубіжне. Ворог не перестає завдавати авіаційних ударів та вести обстріл цивільної інфраструктури, у тому числі з реактивних систем залпового вогню. Це зафіксовано в районах населених пунктів Кремінна, Сєверодонецьк, Новотошківське, Попасна, Новозванівка, Суха Балка, Новоселівка Друга, Степове, Троїцьке, Новобахмутівка, Мар'їнка та Солодке.

Втрати російських окупантів становлять 19 000 осіб

З початку повномасштабної війни проти України російська армія втратила 19 тисяч солдатів, 333 артилерійські системи та 7 сотень танків. Про це повідомила прес-служба Міністерства оборони України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 08.04 орієнтовно склали:

особового складу – близько 19000 осіб,

танків – 700 одиниць;

бойових броньованих машин – 1891 одиниця;

артилерійських систем – 333 одиниці;

РСЗВ – 108 одиниць;

кошти ППО – 55 одиниць;

літаків – 150 одиниць;

вертольотів – 135 одиниць;

автомобільної техніки – 1361 одиниця;

кораблі/катери – 7 одиниць;

цистерн із ПММ – 76 одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 112 одиниць;

спеціальна техніка – 25 одиниць;

пускові установки ОТРК/ТРК – одиниці.

Узгоджено 10 гуманітарних коридорів

Станом на 7 квітня погоджено 10 гуманітарних коридорів. Про це заявила віце-прем'єр-міністр України Ірина Верещук.

За її словами, узгоджено наступні коридори:

З Маріуполя у Запоріжжі на власному транспорті.

у Запоріжжі на власному транспорті. З Бердянська в Запоріжжі. На власному транспорті, а також буде відправлено автобуси із Запоріжжя.

в Запоріжжі. На власному транспорті, а також буде відправлено автобуси із Запоріжжя. З міста Токмак в Запоріжжі. На власному транспорті, а також автобуси буде відправлено з Токмака. Місце збирання: вул. Шевченка, 5

в Запоріжжі. На власному транспорті, а також автобуси буде відправлено з Токмака. Місце збирання: вул. Шевченка, 5 З міста Енергодар в Запоріжжі. На власному транспорті. Місцева влада оголосять місце збору автомобілів.

в Запоріжжі. На власному транспорті. Місцева влада оголосять місце збору автомобілів. З міста Мелітополь в Запоріжжі. На власному транспорті, а також ведуться переговори про звільнення автобусів, захоплених окупантами. У разі повернення місця збору людей – пожежна частина №10.

в Запоріжжі. На власному транспорті, а також ведуться переговори про звільнення автобусів, захоплених окупантами. У разі повернення місця збору людей – пожежна частина №10. З міста Сєверодонецьк місто Бахмут. Місце збору: проспект Хіміків, 28

місто Бахмут. Місце збору: проспект Хіміків, 28 З міста Лисичанськ місто Бахмут. Місце збору: РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324.

місто Бахмут. Місце збору: РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324. З міста Попасна місто Бахмут. Місце збирання: вул. Першотравнева, 42.

місто Бахмут. Місце збирання: вул. Першотравнева, 42. З міста Рубіжне місто Бахмут.

місто Бахмут. Із селища Горське місто Бахмут. Місце збирання: вул. Гагаріна, 13.

"Всі маршрути гуманітарних коридорів у Луганській області працюватимуть при припиненні вогню з боку окупаційних російських військ", – додала Верещук.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що окупанти знову зірвали евакуацію з Рубіжного.

Також ми інформували, що голова Луганської ОВ Сергій Гайдай закликав місцевих жителів якомога покинути Луганську область, оскільки практично всі населені пункти перебувають під вогнем окупантів.