Країна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Маріуполь ⚡ Обстріл вокзалу в Краматорську 📉 Санкції проти Росії ⚠ Удари по українських містах
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Країна Подробиці

Російська еліта починає панікувати: головні заяви української влади за 8 квітня

Богдан Приходько Богдан Приходько Провідний редактор Влада Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
8 квітня, 15:09
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Росія вже не має шансів перемогти у війні з Україною
Усередині російської еліти зароджуються розбіжності та починають переважати панічні настрої. Фото: колаж "Сьогодні"
Усередині російської еліти зароджуються розбіжності та починають переважати панічні настрої. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні 44-й день повномасштабної війни із Росією. Окупанти продовжують наносити ракетні удари по мирними мешканцями нашої країни і намагаються прорватися на Донецькому напрямку. Тим часом Україна просить Захід чинити сильніший тиск на російського агресора.

Сайт "Сегодня" зібрав головні заяви української влади за 8 квітня.

Реклама

Зеленський виступив у парламенті Фінляндії

Президент України Володимир Зеленський виступив із відеозв'язку з Києва в парламенті Фінляндії. Своє звернення до політиків він почав із розповіді про черговий терористичний акт, вчинений Російською Федерацією.

"Російські окупанти вдарили по простому залізничному вокзалу у Краматорську . Там немає військових, є свідки, відео, немає людей. Щонайменше, три десятки загиблих та три сотні поранених. Отак Росія прийшла захищати український Донбас" , – заявив український лідер.

Президент зазначив, що Росія збирає проти України всіх, кого лише може.

"Кого ми тільки не бачили серед їхніх військових – і досвідчених вбивць і хлопців 2003 року народження. Ніхто з них не зміг пояснити, навіщо вони прийшли до нас з особливою жорстокістю. У полон здається меншість – більшість продовжує воювати, так що часто думаєш, це люди взагалі? – сказав Зеленський.

Він також розповів, що російські загарбники продовжують атакувати мирних громадян України.

Реклама

"Вчора окупанти вдарили з градів по трьом дітям та 11 дорослим посеред Каховського водосховища, які намагалися втекти. Вони знали, що на вокзалі просто люди, і все одно вдарили ракетами. Є купа прикладів машин із людьми, які просто переїхали танками, розчавили живцем. Вони роблять Бучі від Харкова до Херсона щодня... Якщо вони отримають наказ увірватися до вас – вони зроблять те саме... Нам кажуть, що ми повинні ще почекати літаки... Почекати, коли гинуть люди... Чи відповідати за смерті українців ті, хто вбиває українців і змушує чекати? – заявив президент.

Він також подякував уряду Фінляндії за надання Україні оборонної зброї.

"Ви моральний зразок у нашій коаліції. Але я прошу вас… нам потрібна зброя, яка є у ваших партнерів по ЄС. Потрібні санкції, санкційний коктейль, який забудеться як "коктейль Молотова". Закликаю вас тиснути. Потрібно ізолювати ріс банки від світової системи "Не можна обмежуватися, свобода не виживе, якщо залишити канали підживлення тиранії. Потрібно ввести ембарго на поставки енергоресурсів з Росії. Рішення має з'явитися, світ знає формати, як це зробити. Європа не готова? Це все одно доведеться зробити. Поки можна накопичувати кошти без" доступу до них Росії, доки вона не поверне світ. Світ це однакова цінність для всіх. Війна – це однакове зло для всіх", – підсумував Зеленський.

Володимир Зеленський: "Світ – це однакова цінність для всіх. Війна – це однакове зло для всіх"
Володимир Зеленський: "Світ – це однакова цінність для всіх. Війна – це однакове зло для всіх" / Фото: Офис Президента Украины

Російська еліта починає панікувати

Усередині російської еліти зароджуються розбіжності та починають переважати панічні настрої. Про це в ефірі телемарафону заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

Реклама

Подоляк зазначив, що прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков визнав, що Росія зазнає великих втрат у війні проти України і, що з так званою "спецоперацією" щось пішло не так, як планувалося.

" Це все нервова реакція РФ та російської еліти. Росія бачить, що з точки зору подій на фронтах у них немає жодної переваги. У останні два тижні російські топи, російська номенклатура та політичні еліти постійно роблять якісь дивні заяви, тобто видно, що вони дуже сильно нервують. Вони взагалі не розуміють, що відбувається", – сказав Подоляк.

Він зазначив, що вже майже півтора місяці йде війна, і росіяни вже взагалі не мають шансів перемогти в цій війні так, як вони собі це планували, "зі своїми великими понтами".

Михайло Подоляк: "Російські еліти дуже нервують"
Михайло Подоляк: "Російські еліти дуже нервують" / Фото: Офис Президента Украины

Словам Пєскова вірити не можна

В той же час прес-секретар президента України Володимира Зеленського Сергій Нікіфоров у коментарі Sky News заявив, що словами Дмитра Пєскова про те, що він сподівається на завершення війни "найближчими днями, в найближчому майбутньому" завдяки переговорам, не варто вірити.

"Перед початком повномасштабного вторгнення представники РФ заявляли, що не мають наміру атакувати Україну. Але вони планували атакувати Україну. Вся ця брехня, яку неодноразово озвучували росіяни, виявилася неправдою. Чи є зараз підстави вірити пану Пєскову? Я в цьому дуже сумніваюся", – зазначив. він.

Сергій Нікіфоров: "Словам Пєскова не варто вірити"
Сергій Нікіфоров: "Словам Пєскова не варто вірити" / Фото: Офис Президента Украины

У Білорусі шукають "добровольців" для війни в Україні

У Білорусі відбирають про добровольців для комплектування нових підрозділів приватної військової компанії. Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ на ранок 8 квітня.

"Війська Білорусі готуються на полігонах по всій території країни. До чотирьох БТГ залучено для виконання завдань щодо посилення охорони українсько-білоруського кордону. Досі існує ймовірність ракетних та авіаційних ударів з Білорусі по об'єктах в Україні", – повідомили у Генштабі.

Також зазначається, що продовжується російський штурм з більшості напрямків. Основні зусилля росіян – на захопленні Маріуполя, веденні наступу в районі Ізюму, прорив на Донецькому напрямку. Росіяни зосереджують зусилля на взятті під контроль населених пунктів Попасна, Рубіжне. Ворог не перестає завдавати авіаційних ударів та вести обстріл цивільної інфраструктури, у тому числі з реактивних систем залпового вогню. Це зафіксовано в районах населених пунктів Кремінна, Сєверодонецьк, Новотошківське, Попасна, Новозванівка, Суха Балка, Новоселівка Друга, Степове, Троїцьке, Новобахмутівка, Мар'їнка та Солодке.

Втрати російських окупантів становлять 19 000 осіб

З початку повномасштабної війни проти України російська армія втратила 19 тисяч солдатів, 333 артилерійські системи та 7 сотень танків. Про це повідомила прес-служба Міністерства оборони України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 08.04 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 19000 осіб,
  • танків – 700 одиниць;
  • бойових броньованих машин – 1891 одиниця;
  • артилерійських систем – 333 одиниці;
  • РСЗВ – 108 одиниць;
  • кошти ППО – 55 одиниць;
  • літаків – 150 одиниць;
  • вертольотів – 135 одиниць;
  • автомобільної техніки – 1361 одиниця;
  • кораблі/катери – 7 одиниць;
  • цистерн із ПММ – 76 одиниць;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 112 одиниць;
  • спеціальна техніка – 25 одиниць;
  • пускові установки ОТРК/ТРК – одиниці.

Узгоджено 10 гуманітарних коридорів

Станом на 7 квітня погоджено 10 гуманітарних коридорів. Про це заявила віце-прем'єр-міністр України Ірина Верещук.

За її словами, узгоджено наступні коридори:

  • З Маріуполя у Запоріжжі на власному транспорті.
  • З Бердянська в Запоріжжі. На власному транспорті, а також буде відправлено автобуси із Запоріжжя.
  • З міста Токмак в Запоріжжі. На власному транспорті, а також автобуси буде відправлено з Токмака. Місце збирання: вул. Шевченка, 5
  • З міста Енергодар в Запоріжжі. На власному транспорті. Місцева влада оголосять місце збору автомобілів.
  • З міста Мелітополь в Запоріжжі. На власному транспорті, а також ведуться переговори про звільнення автобусів, захоплених окупантами. У разі повернення місця збору людей – пожежна частина №10.
  • З міста Сєверодонецьк місто Бахмут. Місце збору: проспект Хіміків, 28
  • З міста Лисичанськ місто Бахмут. Місце збору: РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324.
  • З міста Попасна місто Бахмут. Місце збирання: вул. Першотравнева, 42.
  • З міста Рубіжне місто Бахмут.
  • Із селища Горське місто Бахмут. Місце збирання: вул. Гагаріна, 13.

"Всі маршрути гуманітарних коридорів у Луганській області працюватимуть при припиненні вогню з боку окупаційних російських військ", – додала Верещук.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що окупанти знову зірвали евакуацію з Рубіжного.

Також ми інформували, що голова Луганської ОВ Сергій Гайдай закликав місцевих жителів якомога покинути Луганську область, оскільки практично всі населені пункти перебувають під вогнем окупантів.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Останні новини
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Ленд-ліз для України
Більше
Українці за кордоном
Дізнатись!
Допомога під час війни
Більше новин
Save Life
Поради лікаря
Рупор Кремля
Путіністи🤬
Санкції проти окупанта
Більше санкцій
Наші гроші
Більше новин
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 10:00 6 квітня
1
Особовий склад 19000
Особовий склад
2
Літаки 150
Літаки
3
Гелікоптери 135
Гелікоптери
4
Танки 700
Танки
5
ББМ 1891
ББМ
6
Артилерія 333
Артилерія
7
Засоби ППО 55
Засоби ППО
8
РСЗВ 108
РСЗВ
9
Цистерни ГММ 76
Цистерни ГММ
10
БПЛА 112
БПЛА
11
Катери 7
Катери
12
Транспорт 1361
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Наші янголи-охоронці

Ілона Куровська - волонтер, екс-директор Інституту законодавства ВРУ, доктор юридичних наук. З початку війни активно допомагала людям в найгарячіших точках Київщини: ризикуючи життям, розвозила їжу, ліки і все необхідне. Під час однієї з волонтерських місій потрапила під обстріл окупантів і загинула. Їй було 45 років.

Герої не вмирають!
Історії звитяг
Полковник Мусієнко Сергій - керівник підрозділу ракетних військ та артилерії. Завдяки його професійності і винахідливості ворогу було завдано нищівних ударів на харківському напрямку. За особисту мужність і героїзм присвоєно звання Герой України з врученням ордена «Золота Зірка».
Слава Україні!
Податки
Хто найбільше поповнює бюджет РФ
1
Philip Morris International Philip Morris International
$4,756 млн
2
JTI JTI
$3,581 млн
3
Renault Group Renault Group
$972 млн
4
Imperial Tobacco Imperial Tobacco
$849 млн
5
Hyundai Hyundai
$824 млн
6
PepsiCo PepsiCo
$810 млн
7
Kia Motors Kia Motors
$521 млн
8
Nestlé Nestlé
$502 млн
9
Mars Mars
$445 млн
10
British American Tobacco British American Tobacco
$371 млн
Бізнес-ізоляція
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
33,00
33,00
-
-
33,50
33,40
-
-
33,52
33,43
-
-
33,52
33,38
-
-
33,52
33,43
-
-
34,00
33,00
-
-
-
33,38
-
-
-
-
-
-
Надійний тил
Допомогти Героям!
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

43350.83

Binance Coin (BNB)

428.11

Dogecoin (DOGE)

0.15

Litecoin (LTC)

112.71

Theta (THETA)

3.41

Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Євро (€)

31.92

Поради військових
Вас взяли у полон. Що робити?
Дізнатись!
Залишилися вдома
Жителі Києва
Директорка фінансової компанії Наталія
Директорка фінансової компанії Наталія
Су-шеф та офіціант Катерина
Су-шеф та офіціант Катерина
Актриса театру та кіно Анна
Актриса театру та кіно Анна
Студентка 5-го курсу фізіології Ірина
Студентка 5-го курсу фізіології Ірина
Художники-літографи Тарас та Ніна
Художники-літографи Тарас та Ніна
1 /2
Проєкт The New York Times
Полювання на окупанта
Куди писати, якщо побачили ворожу техніку
Допомогти армії
Ліга чемпіонів. 1/4 фіналу

Реал

12 квіт

22:00

Челсі

2.20

3.55

3.05

Баварія

12 квіт

22:00

Вільярреал

1.30

5.50

9.80

Ліверпуль

13 квіт

22:00

Бенфіка

1.30

5.70

9.30

Атлетіко

13 квіт

22:00

Манчестер Сіті

5.25

3.60

1.85

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Країна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти