Російські окупанти "подарували" ЗСУ цікавий трофей (відео)

Україна завдає ударів по російських загарбниках

ЗСУ захопили російську БМП-2. / Фото: Известия, Колаж: Сьогодні

В Україні продовжується протистояння російським окупантам. Загарбники стали щедрими та "подарували" українським військовим гарний трофей.

Про це повідомило в Facebook оперативне командування "Південь".

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Трофей ЗСУ

"Захоплена БМП-2 виявилася добре оснащеною і тепер воюватиме на боці Збройних сил України. Підтримаємо наших захисників. Віримо в Збройні сили України! Злагоджено наближаємось до однієї мети – Перемоги!" – йдеться в повідомленні.

Успіхи України

Пресофіцер бригади швидкого реагування НГУ Харитін Старський заявив, що Національна гвардія України повідомила про успіхи наших захисників щодо відбиття окупаційного війська РФ під Херсоном.

Він наголосив, що докладніше про успіхи українських воїнів щодо звільнення від ворога тимчасово окупованих територій Херсонської області розкажуть "дещо пізніше".

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Раніше в Головному управлінні розвідки Міноборони України розповіли, що в Росії оборонні підприємства відмовляються ремонтувати військову техніку, яка була пошкоджена внаслідок бойових дій в Україні. За інформацією розвідки, між директорами оборонних заводів та військовим керівництвом Росії існує конфлікт.