Російські окупанти за час війни зруйнували вже 1873 навчальні заклади в Україні – Зеленський

Глава держави висловив подяку президенту США Джо Байдену за невідкладне підписання ухваленого Конгресом пакету підтримки для України на 40 мільярдів доларів

РФ за час війни зруйнувала 1873 навчальні заклади. Колаж "Сьогодні"

Російська армія за час повномасштабної війни зруйнувала вже 1873 навчальні заклади в Україні.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав у відеозверненні.

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Деталі

"І я хочу нагадати, що за час повномасштабної війни російська армія зруйнувала вже 1873 навчальні заклади. Це величезний масштаб втрат. Але коли з нами об'єднано Європу, американське лідерство і весь вільний світ, можемо подолати і це", – сказав Зеленський.

Він висловив подяку президенту США Джо Байдену за невідкладне підписання ухваленого Конгресом пакету підтримки для України на 40 мільярдів доларів. Зеленський зазначив, що це історичний внесок у захист свободи у Європі.

"Говорив сьогодні і з прем'єр-міністром Італії Маріо Драгі. Основну увагу було приділено ситуації на полі бою та тому, як можна прискорити перемогу України. Погодилися, що має бути прискорено шостий пакет санкцій проти Росії. Вдячний за повну підтримку Італії на шляху до Європейського Союзу", – сказав глава держави.

Обстановка

Радник міністра МВС Антон Геращенко повідомив, що захисники "Азовсталь" показали усьому світові приклад героїзму . Вони в нелюдських умовах вели бої майже три місяці і змушені були проводити ампутації кінцівок пораненим побратимам без анестезії.

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