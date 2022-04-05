Російські війська завдали понад 50 ударів по Харківщині, шестеро українців загинули

Протягом минулої доби, 4 квітня, російські війська завдали 54 удари по Харківській області. В результаті загинули 6 осіб та ще 9 отримали поранення.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в Telegram.
За його словами, удари завдавалися із різних видів зброї дальної дії: артилерійські удари, мінометні і танкові обстріли, обстріли з РСЗВ.
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Що відомо про постраждалих
Унаслідок дій ворога були уражені райони Салтівки, П’ятихатки, Олексіївки, Холодної Гори, Дергачі, Барвінкове, Чугуїв.
Серед мирного населення є постраждалі внаслідок вчорашніх денних обстрілів в Харкові та Чугуєві:
- у Харкові та районі – 4 загиблих, 3 осіб госпіталізовані,
- у Чугуївському районі – 2 загиблих, 5 осіб поранені.
За добу окупанти у Барвінковому обстрілами пошкодили житлові будинки, автомобілі та сільгосптехніку. Жителям рекомендують записуватися на евакуацію потягами. Так само рекомендують убезпечитися жителям Лозової, через населений пункт курсують безкоштовні поїзди.
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