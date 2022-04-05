Росію чекає дефолт уже у травні. Що пишуть західні ЗМІ про війну

Сайт "Сьогодні" пропонує огляд західних масмедіа

Росію спіткає дефолт. Фото: колаж "Сьогодні"

Провідні світові ЗМІ продовжують обговорювати звірячі вбивства у Бучі Київської області. Вони публікують супутникові знімки, де видно тіла людей. Крім того, видання обговорюють те, що президент США Джо Байден звинуватив РФ у воєнних злочинах.

Сайт "Сьогодні" пропонує огляд західних масмедіа.

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Росію чекає дефолт вже у травні

Видання Reuters повідомляє, що США заборонили уряду РФ виплатити власникам суверенного боргу у 600 млн доларів з резервів американських банків. Це може призвести до дефолту Росії 4 травня. Відповідно до санкцій, запроваджених після вторгнення Росії в Україну 24 лютого, міністерство фінансів США дозволяло уряду Росії використовувати доларові резерви для здійснення купонних платежів за суверенним боргом, номінованим у доларах, у кожному окремому випадку. 4 квітня уряд США вирішив припинити доступ Москви до заморожених засобів. Таким чином, ймовірно, на РФ чекає дефолт.

В Україну хочуть передати 10 безпілотників моделі Switchblade

Bloomberg повідомляє, що Пентагон планує замовити та відправити в Україну 10 безпілотників новітньої моделі Switchblade, озброєних боєголовками, що розбивають танки. Нова зброя Switchblade-600 є частиною військової допомоги в розмірі 300 мільйонів доларів, оголошеної Пентагоном у 1 квітня. 16 березня Білий дім заявив, що постачає 100 безпілотників Switchblade-300, вилучених із запасів США. Але ці системи "серії 300": дрони вагою 2,5 кг, призначені для нападу на особовий склад і легкі транспортні засоби.

Байден звинуватив РФ у воєнних злочинах

Washington Post пише, що президент США Джо Байден приєднався до групи світових лідерів, які заявили, що вони звинувачують Росію у воєнних злочинах у Бучі, пообіцявши притягти президента РФ Володимира Путіна до відповідальності за очевидні звірства в Україні. Заява Байдена посилила глобальне невдоволення щодо жахливих зображень з Бучі, на яких видно братські могили та тіла, розкидані на вулицях – деякі із зав'язаними за спиною руками, деякі – з вогнепальними пораненнями в голову.

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США та Європа погрожують ще більше ізолювати Путіна

Видання The New York Times опублікувало супутникові знімки, де видно, що тіла мирних жителів з'явилися на дорозі ще з 19 березня, коли місто Буча було повністю під окупацією Росії. Звірства росіян у Бучі будуть розглянуті на Раді безпеки ООН у вівторок. Сполучені Штати та Європа загрожують ще більше ізолювати Володимира Путіна та вимагають притягти його до відповідальності за воєнні злочини. Франція, США та Великобританія нададуть докази того, що звірства були скоєні у Бучі російськими військами.

РФ намагалася внести до реєстру сумнівну фірму Palmary AO

Der Spiegel повідомляє про сумнівну спробу російського Газпрому змінити власників німецьких дочірніх компаній, які були успішно заблоковані Федеральним урядом Німеччини. Росія спробувала ввести в реєстру власників Gazprom Germania сумнівну фірму Palmary AO. Зрештою уряд заблокував зміну власників і взяв під контроль активи компанії. Наразі активно обговорюється ембарго на російську нафту і газ, до чого Захід закликають українські компанії Нафтогаз, ДТЕК і Укренерго в проекті #StopBloodyEnergy.

Великобританія закликає до посилення санкцій проти РФ

The Times пише, що Великобританія зажадала посилених санкцій проти Росії. Великобританія наполягає на встановленні крайнього терміну для припинення використання заходом російських нафти та газу після того, що вона назвала "варварськими злочинами" російських військ в Україні.

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