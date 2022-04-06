Рубіжне знову під обстрілом – окупанти вбили українця, семеро опинилися під завалами

Російські військові відкрили вогонь по мирних кварталах у Луганській області та пошкодили дві багатоповерхівки та дев'ять приватних будинків

Окупанти обстріляли Рубіжне / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські військові 5 квітня обстріляли Луганську область. Постраждали житлові квартали Рубіжного, Лисичанська, Попасної, Сєвєродонецька, Тошківки. У Рубіжному внаслідок атаки один чоловік загинув, п'ять отримали поранення.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

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За його словами, загалом в області окупанти вчора зруйнували 11 будинків. Артобстріли завдали збитків двом багатоповерхівкам та дев'яти приватним будинкам.

"У старій частині Сєвєродонецька стялося займання гаражів, у Рубіжному – цистерни з азотною кислотою, попередньо – без наслідків. У будинку в Попасній вигоріли одразу три поверхи", – написав Гайдай.

Глава ОВА додав, що у Рубіжному сімох мирних українців вдалося живими дістати з-під завалів. Рятувальники загасили сім пожеж на Луганщині.

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Окупанти розбомбили цистерну з азотом у Рубіжному

Російські війська обстріляли Рубіжне, один із снарядів влучив у цистерну з азотною кислотою. Жителів закликали не виходити з укриттів, закрити всі двері та вікна, а також приготувати захисні маски.

Азотна кислота небезпечна при вдиханні, проковтуванні та попаданні на шкіру і слизові оболонки. Її пари подразнюють дихальні шляхи.

"При попаданні азотної кислоти в очі необхідно промити їх проточною водою протягом 10-30 хвилин. При попаданні на шкіру – уражену поверхню обмити водою, додаючи до неї питну соду, мило. При проковтуванні азотної кислоти показано промивання шлунка великою кількістю води" – нагадав Гайдай.