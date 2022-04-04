З початку війни російські військові вбили 161 дитину – Денісова

В українських містах російська армія продовжує вести активні бойові дії

Також через війну постраждали понад 200 дітей / Колаж "Сьогодні"

З початку вторгнення Російської Федерації в Україну померла 161 дитина. Також постраждали ще 264 дитини, проте фактичну кількість загиблих та поранених дітейвстановити неможливо.

Про це повідомляє уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

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"Станом на 8 годину 4 квітня 2022 року за даними Єдиного реєстру досудових розслідувань, а також інших джерел, що вимагають підтвердження, з початку вторгнення Російської Федерації в Україні загинула 161 дитина та постраждало 264 дитини", – йдеться у повідомленні.

Фактичну кількість загиблих та поранених дітей встановити неможливо. Все через те, що в українських містах російські війська ведуть активні бойові дії.

Окупанти використовують дітей як живий щит

Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило у Facebook, що зафіксовані випадки, коли російські окупанти використовують українських дітей як щит для військової техніки.

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За повідомленнями місцевих жителів, у селі Новий Биків Чернігівської області окупанти взяли у заручники та посадили у вантажівки місцевих дітей. Як зазначається, ціль їхніх дій – страхування колони військової техніки на марші.

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