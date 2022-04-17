З початку війни в Україні загинули 202 дитини – Офіс Генпрокурора

Фактичну кількість загиблих та поранених дітей наразі встановити неможливо

В Україні загинули вже 202 дитини. / Фото: Колаж: Сьогодні

Більше 563 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. При цьому 202 дитини загинуло та більше 361 поранено.

Про таке повідомляє пресслужба Офіса генпрокурора.

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Водночас, зазначається, що такі дані не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у таких областях:

Донецькій – 117,

Київській – 106,

Харківській – 89,

Чернігівській – 54,

Херсонській – 41,

Миколаївській – 40,

Луганській – 36,

Запорізькій – 23,

місті Києві – 16,

Сумській – 16,

Житомирській – 15.

Зафіксовані нові злочини РФ проти дітей

Під час фіксації кримінальних правопорушень, скоєних військовими російської армії на території Бучанського району Київської області, виявлено тіло 14-річного хлопчика.

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15 квітня внаслідок обстрілу села Гаврилівка Новоолександрівського району Херсонської області загинув 15-річний підліток.

16 квітня в Ізюмському районі Харківської області окупанти обстріляли автомобіль, яким намагалася евакуюватися родина з міста Ізюм. 15-річна дівчинка отримала поранення.

Крім того, через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 1018 закладів освіти, з них 95 зруйновано повністю.

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