СБУ назвала російських командирів, які наказали розстріляти жителів Київської області (фото)

Загарбники силоміць утримували людей в одному з приміщень і катували їх

У СБУ показали росіян, через яких вбивали мирних людей під Києвом. Фото: колаж "Сьогодні"

Служба безпеки України встановила особи двох російських командирів, які наказували розстріляти цивільних у Київській області. Це командир батальйону майор Максим Краснощоков та заступник командира роти майор Олександр Васильєв. Вони керували діями мотострілецьких підрозділів ворога під час тимчасової окупації села Перемога на Київщині.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

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Так, загарбники силоміць утримували місцевих мешканців в одному з приміщень і катували їх.

Обидва командири особисто допитували українців і намагалися вибити інформацію про військових ЗСУ, правоохоронців та учасників тероборони.

Зрештою вони віддали підлеглим наказ розстріляти людей з автоматів прямо на місці катування і підірвати будівлю з тілами, щоб приховати воєнний злочин.

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Наразі майорам Краснощокову та Васильєву – військовослужбовцям 15 окремої мотострілецької бригади 2 гвардійської загальновійськової армії Центрального військового округу рф – оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 та ч.2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

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Вбивав і ґвалтував. До суду передали нову справу окупанта

Служба безпеки України зібрала достатньо доказів та свідчень очевидців, щоб перед судом постав російський військовий, підозрюваний у вбивстві та зґвалтуванні мешканців Київської області. Мова йде про Романова Михайла Сергійовича, військовослужбовця в/ч 8954, що дислокується у м. Чебаркуль Челябінської області РФ. Наразі справу передали до суду. Про це повідомили у СБУ.

СБУ встановила, що під час окупації одного з населених пунктів Броварського району цей військовий скоїв жахливі злочини.

Зокрема, у стані алкогольного сп’яніння він вдерся до помешкання молодої української родини. Не роздумуючи, вбив беззбройного цивільного чоловіка, а після цього разом зі спільником ґвалтував його дружину, погрожуючи їй розстрілом.

СБУ продовжує викривати воєнні злочини окупантів та збирає доказову базу для міжнародного трибуналу – аби жоден окупант не залишився безкарним.

Раніше ми розповідали, що Служба безпеки України розвінчала фейк РФ про російського сержанта Дениса Краснова, якого пропагандисти намагалися "героїзувати". Цей воїн нібито знищив понад 20 українських захисників і врятував своїх товаришів з підбитого БМП. Однак виявилося, що він нікого не знищував і не рятував. Єдине його "геройство" – йому вдалося вижити внаслідок атаки ЗСУ, на відміну від решти членів екіпажу.