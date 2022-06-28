СБУ запобігла масовому зливанню роспропаганди в телеефір України

Росія намагалася зламати телеканали України

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Служба безпеки України не дала російським спецслужбам захопити українські телеканали, які беруть участь у національному телемарафоні. Кіберфахівці СБУ виявили та заблокували спроби зламати електронні системи телеканалів. Про це повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко.

Напередодні Дня Конституції ворог хотів використати ресурси, які беруть участь у національному телемарафоні, для власних деструктивних інформаційних операцій.

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За даними СБУ, ворожі хакери намагалися отримати доступ до відеопотоку прямої трансляції, стрічки новин прямого ефіру та окремих комп’ютерів співробітників телеканалів, на яких ведеться робота з контентом.

Завдяки своєчасному виявленню та заходам, які вжила СБУ, таким діям вдалося запобігти. Однак подібні спроби можуть повторюватися.

В СБУ наголосили, що кібератаки є частиною цілеспрямованих зусиль РФ для впливу на український інформпростір, поширення фейків і ведення гібридної війни.

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Раніше повідомлялося, що контррозвідка СБУ затримала колишнього депутата міської ради Миколаєва, який готувався до приходу "русского мира". За завданням російських спецслужб він розробив концепцію "Миколаївської народної республіки", яка надалі мала "приєднатися" до РФ.

У Бахмуті Донецької області правоохоронці затримали місцеву мешканку, яка передавала військам РФ координати місць дислокації Збройних сил України.

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Також ми писали, що під час спецоперації в Київській області Служба безпеки України нейтралізувала організоване злочинне угруповання, яке діяло на користь спецслужб Росії.