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СБУ розповіла, як окупанти змушують шпигувати українських дітей

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24 травня, 14:19
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У відомстві попередили, що популярні дитячі мобільні ігри можуть бути небезпечними
Окупанти використовують дитячі мобільні ігри для шпигунства
Окупанти використовують дитячі мобільні ігри для шпигунства / Фото: Колаж: Сьогодні

Спецслужби Росії використовують ігри на смартфонах, щоб вербувати українських дітей і змушувати їх збирати інформацію для окупантів.

Про це повідомила Служба безпеки України на своїй сторінці у Facebook.

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За даними СБУ, в одному з додатків учасники мають шукати так звані "коробки" з віртуальними призами, які можна обміняти на електронні гроші. Під час проходження маршруту діти здійснюють фотофіксацію місцевості, об’єктів військової та критичної інфраструктури на території різних населених пунктів.

"При цьому доступ до адміністрування цього застосунку має підконтрольна спецслужбам рф ІТ-компанія, яка зареєстрована в одній з європейських країн і займається розповсюдженням інтерактивних платформ. Таким чином, ворог "втемну", тобто без їх відома, використовував українських дітей для збору інформації про розташування стратегічно важливих об'єктів", – йдеться в півідомленні.

Зокрема, у Кіровоградській області було затримано двох підлітків, які фотографували блокпости, елеватори і транспортні шляхи.

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"СБУ здійснює комплексні заходи для блокування ворожого втручання в електронні системи офіційних мобільних додатків і притягнення до відповідальності винних осіб", – зазначили у відомстві.

Яндекс шпигунив за користувачами і відсилав дані до Росії

Російська компанія Яндекс впровадила у застосунку для мобільних пристроїв на iOS та Android код, який дозволяє надсилати інформацію про користувачів на сервери до РФ.

Яндекс має програмний код у вигляді комплекту для розробки програмного забезпечення або SDK під назвою AppMetrica. Багато з них пропонуються "безкоштовно" в обмін на доступ до даних користувача, які допомагають таргетувати рекламу.

Загальна кількість установок програм, що включають AppMetrica SDK, обчислюється сотнями мільйонів. Цікаво, що серед них є сім програм VPN, розроблені спеціально для української аудиторії. До речі, деякі розробники програм почали видаляти AppMetrica зі своїх програм після вторгнення Росії в Україну. І навпаки, понад 2000 додатків додали AppMetrica SDK після вторгнення в Україну, зокрема кілька додатків, призначених для відстеження українських користувачів.

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