СБУ викрила шахраїв, які крали гуманітарну допомогу

Ділки продавали продукцію військового призначення

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Служба безпеки України продовжує переслідувати шахраїв , які наживаються на війні Вона викрила схему розкрадання гуманітарної допомоги у Львівській області. Правоохоронці вилучили близько 3 тисяч бронежилетів, які передадуть ЗСУ. Про це повідомляє прес-служба СБУ .

За даними слідства, зловмисником виявився 42-річний керівник одного із рекламних холдингів України. Разом із спільниками він організував ввезення продукції військового призначення в Україну під виглядом гуманітарної допомоги.

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Щоб отримати документи для безперешкодного перевезення амуніції через кордон, зловмисники обманювали посадових осіб ЗСУ. Зокрема, приймали гарантійні листи від військової частини та ввозили спорядження. А потім замість безкоштовної передачі на потреби ЗСУ продавали товари, одержуючи прибуток.

У ході обшуків правоохоронці виявили близько трьох тисяч бронежилетів на суму близько 25 млн. грн., які були ввезені в Україну як гуманітарна допомога армії. Після проведення експертизи вилучена амуніція буде передана на потреби ЗСУ. Організатору схеми повідомлено про підозру.

Викривають колаборантів та шахраїв

Раніше повідомлялося, що СБУ викрила IT-компанію з Києва , яка працювала з окупантами в ОРДЛО Компанія розробила їм програмне забезпечення для " збору комунальних платежів " , також вони займалися його техпідтримкою.

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У квітні прикордонники спільно з СБУ та поліцією затримали трьох закарпатців, які планували переправити до Румунії чоловіків призовного віку . У результаті всім фігурантам справи оголосили про підозру. Наразі їм загрожує серйозний термін.

Також нещодавно Служба безпеки України затримала агента ФСБ Росії у передмісті Харкова. Чоловік "здавав" ворогові позиції українських військових у всій області. Зрадником став місцевий житель, якого ворожі спецслужби завербували через інтернет.