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Російська ДРГ хотіла збити пасажирський літак з американського "Стінгера" – СБУ

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
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1 травня, 13:25
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Зробити це окупанти планували над Росією чи Білоруссю, щоб звинуватити Україну
СБУ знешкодила ДРГ, яка планувала збити пасажирський літак. Фото: колаж "Сьогодні"
СБУ знешкодила ДРГ, яка планувала збити пасажирський літак. Фото: колаж "Сьогодні"

СБУ провела багатоетапну спецоперацію, під час якої нейтралізувала глибоко законспіровану диверсійно-розвідувальну групу ворога. Агенти генштабу збройних сил Росії готували теракт – планували збити пасажирський літак над територією Росії чи Білорусі.

Про це повідомляє прессцентр СБУ.

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В атаці на повітряне судно окупанти мали намір безпідставно звинуватити Україну та наших партнерів. Для здійснення провокації зловмисники хотіли обстріляти цивільний борт із переносного зенітно-ракетного комплексу (ПЗРК) Stinger.

Щоб викрасти та приховано вивезти за кордон іноземний ПЗРК, представники спецслужб країни-агресора дали відповідне завдання своїй агентурній групі.

"До складу ворожої ДРГ входило дві людини з подвійним громадянством і завербований ними спільник. Їхню діяльність координував росіянин Олександр Тютерєв, який є кадровим співробітником головного управління генштабу збройних сил Росії і має позивний "Морпіх". Встановлено, що раніше він брав участь в організації серії терактів Одеської області, за що перебуває у розшуку", – йдеться у повідомленні.

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За його завданням, ворожі агенти намагалися встановити зв'язки з представниками ЗСУ під виглядом патріотично налаштованих волонтерів. Для формування "довірчих" відносин вони передали українським військовим достовірну інформацію про позиції та переміщення окупаційних підрозділів так званих "кадировців".

Надалі російська агентура планувала використати напрацьовані контакти для отримання іноземного ПЗРК та передати його в країну-агресор.

Під час спецоперації співробітники СБУ затримали всіх учасників диверсійно-розвідувальної групи окупантів.

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Наразі тривають слідчо-оперативні дії щодо встановлення всіх обставин викритого злочину та притягнення до відповідальності його організаторів.

Поруч з викриттям зазначених злочинних планів СБУ викрила факти, що засвідчують суттєвий рівень деградації розвідслужб РФ.

"Серед іншого вдалося встановити, що "Морпіх" брехав своєму керівництву про успіхи в Україні і давав підконтрольній йому ДРГ завдання щодо фальсифікації теракту в тилу України. Зокрема, вони готували постановочні фото- та відеоматеріали про нібито "напад на блокпост сил ТрО"", – підсумували в СБУ.

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Герої не вмирають!

Зупинив ворога на блокпості тероборони… Блоха Юрій Ігорович - молодший лейтенант ЗСУ (доброволець), начальник забезпечення блокпостів Баштанського батальйону тероборони (Миколаївщина), до війни - футбольний тренер... Разом з побратимами зупинив техніку ворога, вступивши в бій на блокпості. Загинув від куль російських окупантів. Йому було 33 роки. Герой України. Посмертно.

Героям слава!
Хроніка агресії
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ВЕЙН ГРЕЦЬКІ. Ми всі згодні, що це безглузда війна. Ми всі бажаємо всім в Україні всього найкращого та молимося за них.

ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

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