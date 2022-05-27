"Здавав" окупантам учасників АТО: СБУ викрила зрадника

Колаборант допомагав російським військам під час спроби окупації Київщини

СБУ завершила розслідування проти помічника російських окупантів / Фото: Колаж: Сьогодні

Служба безпеки України завершила досудове розслідування стосовно самопроголошеного голови Димерської об'єднаної територіальної громади, який в умовах воєнного стану обійняв посаду у незаконному органі влади та співпрацював з окупантами.

Як повідомляє у Facebook Головне управління СБУ в Києві та Київській області, 39-річний уродженець м. Чорнобиль, під час окупації смт Димер Вишгородського району добровільно погодився співпрацювати з окупаційними військами РФ.

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"На початку березня 2022 року під керівництвом ворожої армії зловмисник примусово зібрав місцеве населення та оголосив себе новообраним головою Димерської ОТГ. Зловмисник обіцяв приймати рішення "на благо" громади разом з окупаційними військами. Також колаборант за завданням рашистів відбирав серед місцевих мешканців спеціалістів, які б виконували роботу з ремонту електромереж, бухгалтерії, підшукував водіїв та різноробочих для вивезення документів селищної ради. "Винагородою" людям за роботу була "гуманітарка" від окупантів", – йдеться в повідомленні.

Крім того, зрадник надавав російським військовослужбовцям відомості про учасників АТО, членів територіальної оборони та депутатів, які мешкали у громаді. Під гарантії особистої безпеки чоловік допомагав військовим РФ орієнтуватися на місцевості, розповіли у відомстві.

Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 5 ст. 111-1 та ст. 114-2 (колабораційна діяльність та несанкціоноване поширення інформації про Збройні Сили України та інші військові формування в умовах воєнного стану) завершено. Обвинувальний акт скеровано до Солом’янського районного суду м. Києва.

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