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Сьомий пакет санкцій проти РФ на підході – деталі від Подоляка

Марія Николаєнко Марія Николаєнко Редактор Влада Сьогодні
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24 травня, 21:48
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Радник глави ОП розповів, яких дій щодо Росії хоче Україна
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Сьомий пакет санкцій проти Росії на підході. Можливе блокування російських банків, таких як Сбербанк та Газпромбанк. А шостий пакет у будь-якому разі працюватиме, заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк у коментарі кореспонденту Україна 24.

"Весь цивілізований світ підтримує Україну. Тому для нас принципово, щоб шостий пакет санкцій, до якого входить пряме та непряме енергетичне ембарго, був у дії. Що це таке? Сьогодні вже багато кораблів із російської нафтою стоять без можливості зайти до будь-яких інших портів. Ми хочемо, щоб усі російські кораблі не могли зайти в будь-який порт.Чому? Тому що сьогодні ключовий дохід, який Росія отримує, — це дохід від нафтових контрактів. Це щодня ми маємо мільйон, два, три, десять мільйонів доларів, які отримує російська армія і потім нас бомбить. Тому в будь-якому разі шостий пакет працюватиме", — сказав він.

Подоляк розповів, що нові санкції виконають бажання самої Росії відгородитися від усього світу.

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"Сьомий пакет буде на підході. Він матиме можливість, я так розумію, заблокувати всі російські банки, включно зі Сбербанком, Газпромбанком, через які сьогодні йдуть розрахунки. Російська Федерація сама каже, що для них (росіян) не існує ніякого цивілізованого світу. Вони хочуть жити за залізною завісою. Так зробіть їм цю завісу! Ну хочуть люди жити у таборі — нехай живуть, чому ми їм заважаємо? Що для цього треба: заборонити їм можливість торгувати на глобальних ринках. Тоді в них не буде грошей, і вони не зможуть оплачувати всі свої забаганки. Усе, дуже простий підхід", — сказав він.

Санкції проти Росії

4 травня Європейський Союз визначився із шостим пакетом санкцій проти Росії. В ньому передбачено ембарго на сировину агресора, а також надання Угорщині та Словаччині строку до кінця 2024 року для відмови від російської нафти – це на два роки більше, ніж для решти країн ЄС.

Також пакетом передбачається додавання до списку підсанкційних осіб високопоставлених військових та чиновників з РФ, які вчинили воєнні злочини в Бучі та відповідальні за облогу Маріуполя.

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Серед інших важливих кроків – "десвіфтизація" Сбербанку, що є найбільшим банком Росії та зосереджує 37% банківського сектора. Під удар потраплять ще два великі російські банки, важливі для фінансової системи агресора, – всіх їх відключать від системи SWIFT.

Проти трьох великих державних мовників Росії також буде запроваджено обмеження. Вони більше не зможуть поширювати свій контент у будь-якій формі на території ЄС.

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