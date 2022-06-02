Згорів на роботі! СБУ-шники Харкова розповіли, за що Зеленський звільнив їхнього шефа

Роман Дудін відкидає всі звинувачення на свою адресу і вимагає перевірки на поліграфі, але багато з його колишніх підлеглих вважають рішення президента вірним

Будівля обласного управління СБУ у Харкові стала однією з перших цілей для російських ракет. Тим часом, шеф місцевого СБУ на початку війни вирішував особисті питання. / Фото: Колаж: Сьогодні

Стали відомі нові подробиці звільнення голови управління СБУ у Харківській області Романа Дудіна. Раніше про його роботу різко висловився президент Володимир Зеленський, присвятивши цьому щоденне звернення до українців. Сам Дудін не знає, за що його звільнили – і хоче шукати справедливості.

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Претензії президента

Під час візиту до Харкова президент похвалив керівництво та силовиків міста. А Дудіна вирішив звільнити. Але він не став публічно уточнювати причину звільнення.

"Провів нараду з керівництвом області, міста, подякував їм за те, що вони були і залишаються разом із харків'янами, разом із Україною. Що дуже важливо зараз – разом одне з одним. У них співпраця на 100% – армія, поліція, мер Харкова, обласна державна адміністрація – всі справді працюють на перемогу і роблять це дуже ефективно, – заявив Володимир Зеленський. – На жаль, такого не скажеш про місцеве керівництво по лінії Служби безпеки України. Я приїхав, розібрався, звільнив керівника Служби безпеки області за те, що не працював на захист міста з перших днів повномасштабної війни, а думав лише про себе особисто. Які мотиви – правоохоронці з’ясують".

Де проштрафився?

Наші джерела в Харківському облуправлінні СБУ кажуть, що за їхніми даними Роман Дудін "проштрафився", оскільки не займався службовими справами у перші дні війни.

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"Є непідтверджена інформація, що він, нібито, цими днями міг організовувати виїзд для своєї сім'ї виїзд у безпечне місце", – кажуть наші джерела у СБУ.

За їхніми даними, у самому управлінні звільнення начальника багато хто сприйняв позитивно. Причому це навіть м'яко сказано.

"Дудін – колишній ВДВшник, тому його рішення, на думку багатьох, були різкими. Наприклад, їм було звільнено зі своїх посад чимало тямущих та досвідчених людей", – розповіли нам тепер уже колишні колеги Дудіна.

Дудін просить перевірити його на поліграфі

Ми спробували зв'язатися з Романом Дудіним через соцмережі, щоб дізнатися про його позицію про те, що йдеться на його адресу. Також нас цікавило, чи правда, що в перші дні він був зайнятий евакуацією сім'ї на шкоду безпеці області.

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Поки що на нашу пропозицію він не озвався. Редакція "Сьогодні" готова вислухати його думку про те, що відбувається, та опубілікувати її.

Раніше в медіа, зокрема серед російських пропагандистських ЗМІ з'явилася інформація про те, що Дудін має сторінку в Facebook. На цій сторінці була низка публікацій, у яких Дудін заявляє, що ні в чому не винен, відставку вважають незаслуженою.

"Єдине, за що мене можна покарати з початку війни, – це за те, що я видав зброю людям. Водночас вважаю, що якби я цього не зробив – Харків був би окупований. Щодо будь-яких інших звинувачень я погоджуюсь на проходження розслідування із задіянням поліграфа чи будь-яких інших опитувань", – написав користувач соцмережі, якого ЗМІ називають Романом Дудіним.

Серед колег Дудіна в СБУ є такі, які співчують йому. В свою чергу, один з колишніх колег Дудіна про скандал висловився так: