"Крокуємо разом до нових спільних перемог": Зеленський привітав Макрона

Офіційно про обрання президента 27 квітня оголосить голова Конституційного суду Франції

Володимир Зеленський (ліворуч) та Еммануель Макрон (праворуч). Фото: колаж: "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський привітав Еммануеля Макрона з перемогою на виборах президента Франції.

"Вітаю Президента Франції та справжнього друга України з перемогою на виборах. Бажаю Еммануелю Макрону нових успіхів на благо французького народу. Ціную підтримку Франції і переконаний: ми крокуємо разом до нових спільних перемог! У сильну та об'єднану Європу!" – написав Зеленський у Twitter.

Реклама

Президентські вибори у Франції 2022

Нинішні вибори президента Франції проходили у два етапи. Чинний президент Франції Еммануель Макрон переміг у першому турі виборів глави держави, що відбувся 10 квітня. На другому місці – лідер ультраправої партії "Національне об'єднання" Марін Ле Пен. Другий тур відбувся 24 квітня, на ньому переміг також Макрон.

Читайте інші новини "Сьогодні":