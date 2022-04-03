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Шокована звірствами окупантів. Британія допоможе зібрати докази для Гааги

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3 квітня, 08:53
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У МЗС Великої Британії жахнулися від жорстокості російських військових щодо мирних українців – країна допоможе довести справу щодо РФ до Міжнародного суду
Ліз Трасс прокоментувала ситуацію у Бучі
Ліз Трасс прокоментувала ситуацію у Бучі / Фото: Колаж: Сьогодні

Очільниця Міністерства закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс приголомшена звірствами російських окупантів у Бучі та інших українських містах.

Про це вона написала у Twitter.

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"Шокована звірствами в Бучі та інших містах України. Повідомлення про напади російських військ на безневинних мирних жителів огидні. Велика Британія співпрацює з іншими, щоб зібрати докази та підтримати розслідування військових злочинів Міжнародним кримінальним судом", – написала вона.

Ліз Трасс додала, що винних буде притягнуто до відповідальності.

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Старший лейтенант Хоменко Андрій - командир десантно-штурмового взводу 80-ї бригади. Під час одного бою зумів знищив 5 одиниць БМП-3 і танк. Здійснив ефективну евакуацію особового складу різних підрозділів бригади, врятувавши сотні життів. Загинув під час знищення ворожого десанту на Миколаївщині. Герой України. Посмертно.

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Історії звитяг
Варвара Хлевицька - 7-річна школярка з Кропивницького. Щоб допомогти українським військовим, розбила власну скарбничку (збирала на телефон) - виявилось, мало. І Варя пішла продавати тюльпани, поставивши поруч табличку: "Купи квітку, а я куплю бронік". За кілька годин вторгувала 4 тисячі гривень, додала свої, і особисто подарувала воїнам бронежилет.
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