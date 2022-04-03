Шокована звірствами окупантів. Британія допоможе зібрати докази для Гааги

Очільниця Міністерства закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс приголомшена звірствами російських окупантів у Бучі та інших українських містах.
Про це вона написала у Twitter.
"Шокована звірствами в Бучі та інших містах України. Повідомлення про напади російських військ на безневинних мирних жителів огидні. Велика Британія співпрацює з іншими, щоб зібрати докази та підтримати розслідування військових злочинів Міжнародним кримінальним судом", – написала вона.
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Ліз Трасс додала, що винних буде притягнуто до відповідальності.
Ірпінський напрямок
- Кілька днів тому Міністерство оборони України розмістило відео зруйнованої Бучі, за яким евакуйовані містяни намагалися дізнатися, що сталося з їхніми будинками.
- Ірпінь повністю перебуває під контролем законної української влади. 31 березня у звільненому від російських окупантів Ірпені поліція розпочала пошук тіл загиблих мирних жителів. Тільки за 30 березня до моргу передали 14 тіл загиблих. Міська адміністрація почала пошук зниклих безвісти.
- Мер Ірпеня Олександр Маркушин на пресконференції повідомив, що звільнення від російських окупантів міста коштувало життя щонайменше 50 українським захисникам.