Шокована звірствами окупантів. Британія допоможе зібрати докази для Гааги

У МЗС Великої Британії жахнулися від жорстокості російських військових щодо мирних українців – країна допоможе довести справу щодо РФ до Міжнародного суду

Ліз Трасс прокоментувала ситуацію у Бучі / Фото: Колаж: Сьогодні

Очільниця Міністерства закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс приголомшена звірствами російських окупантів у Бучі та інших українських містах.

Про це вона написала у Twitter.

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"Шокована звірствами в Бучі та інших містах України. Повідомлення про напади російських військ на безневинних мирних жителів огидні. Велика Британія співпрацює з іншими, щоб зібрати докази та підтримати розслідування військових злочинів Міжнародним кримінальним судом", – написала вона.

Ліз Трасс додала, що винних буде притягнуто до відповідальності.

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